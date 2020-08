NVIDIA käynnisti 21 päivän #UltimateCountdown-laskurin

NVIDIA GeForce -tilin taustakuvasta löytyvät vihjeet 21 päivää ja 21 vuotta viittaavat yhtiön esittelevän uuden näytönohjainsukupolven 21 päivän kuluttua, 31. elokuuta tasan 21 vuotta alkuperäisen GeForcen esittelystä vuonna 1999.

NVIDIAn esitteli Ampere-arkkitehtuurin aiemmin tänä vuonna, mutta vain A100-laskentapiirin muodossa. Pelipuolen uusia näytönohjaimia on odotettu julkaistavaksi alkavan syksyn aikana, mutta yksimielisyyttä julkaisupäivästä ei ole vielä saatu erilaisten väitettyjen vuotojen joukossa.

Nyt yhtiö on twiitannut virallisella NVIDIA GeForce -tilillä tähden räjähdystä muistuttavan animaation hashtagilla UltimateCountdown. Samassa yhteydessä myös tilin taustakuva vaihdettiin uutiskuvanakin näkyvään kiusoittelukuvaan.

NVIDIAn #UltimateCountdownin yhteyteen on merkitty 21 päivää ja 21 vuotta. Päivällä on myös selkeä merkitys: 21 päivän kuluttua on 31. elokuuta ja yhtiö julkisti alkuperäisen GeForce-näytönohjaimensa nimenomaan 31. elokuuta vuonna 1999 eli 21 vuotta sitten. NVIDIAn voitaneen siis olettaa ainakin esittelevän uudet pelinäytönohjaimet kuluvan kuun viimeisenä päivänä.

Päivämäärä on ainakin hetkellisesti kylmää vettä huhuille, joissa ovat tähän asti esiityneet lähinnä syyskuulle osuvat päivämäärät. On kuitenkin edelleen mahdollista, että yksi tai useampi päivistä osuu myös oikeaan varsinaisen myyntiin tulemisen suhteen, sillä uusien näytönohjainten julkistus ei automaattisesti tarkoita vielä julkaisua. Alkuperäiset GeForce-näytönohjaimet saapuivat myyntiin 11. lokakuuta, eli reilusti yli kuukausi esittelynsä jälkeen. Myös aiempina vuosina on totuttu näkemään esittely ensin ja varsinainen julkaisu kauppoihin myöhemmin.

Lähde: NVIDIA GeForce @ Twitter