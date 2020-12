NVIDIA kommentoi GeForce RTX 30 -näytönohjainten saatavuusongelmia

NVIDIAn mukaan tuotantomääriä rajoittavat paitsi itse piisirujen, myös muiden komponenttien saatavuus.

NVIDIAn uuden Ampere-sukupolven näytönohjainten julkaise ei sujunut niin kuin Strömsössä. Näytönohjainten kysyntä on huipussaan samaan aikaan kun saatavuus on sakannut. Nyt yhtiön talouspäällikkö Colette Kress on kommentoinut tilannetta Credit Suissen virtuaalikonferenssissa.

NVIDIAn mukaan ensisijainen huomioitava asia on näytönohjainten uskomattoman korkea kysyntä. Tästä riippumatta yhtiön tuotanto on rajoittunutta paitsi itse piisirujen osalta, myös muiden komponenttien ja piisirujen alustojen (substrate) osalta. Yhtiö työskentelee jatkuvasti helpottaakseen komponenttien saatavuutta tuotantoon, mutta Kressin arvion mukaan kysyntä tulee ylittämään tarjonnan ainakin vielä loppuvuoden ajan ja yhtiö arvioi tällä hetkellä, että se saa vastattua täysin kysyntään vasta parin kuukauden kuluttua. Kress kuitenkin painotti, että tarkkojen arvioiden antaminen jatkuvasti elävästä tilanteesta on vaikeaa.

Credit Suissen John Pitzer kysyi konferenssipuhelussa myös kryptolouhinnasta ja siihen liittyvästä näytönohjainten kysynnästä. Kressin mukaan NVIDIA on tietoinen kryptolouhijoiden kiinnostuksesta yhtiön uusiin näytönohjaimiin, mutta mitään varsinaista kysyntää alalla ei hänen mukaansa ole. RBC Capital Marketsin analyytikko Mitch Steves arvioi hiljattain, että NVIDIA olisi myynyt kolmannen vuosineljänneksen aikana uusia Ampere-sukupolven näytönohjaimia kryptolouhijoille jopa vähintään 175 miljoonan dollarin arvosta.

