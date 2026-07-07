Näytönohjaimen yli viiden vuoden ikä ei valitettavasti näy hinnassa, vaan se on hinnoiteltu lähelle alkuperäistä suositushintaansa ja markkinoista riippuen jopa sen yli.

Muistikriisi on vaikuttanut negatiivisesti myös näytönohjainten hintoihin ja saatavuuteen. Messuilla on riittänyt myös puhetta mahdollisesta vanhempien mallien paluusta markkinoille aina toimitusjohtajatasoa myöden ja keväällä netissä liikkuikin vahvoja huhuja NVIDIAn GeForce RTX 3060 -näytönohjaimen paluusta.

Nyt huhut konkretisoituneet ja GeForce RTX 3060 12 Gt -näytönohjaimet ovat palanneet markkinoille. Kyse on vanhasta tutusta vuonna 2021 julkaistusta mallista, joka perustuu joko GA106- tai GA104-piiriin. Aiemmin markkinoilla oli versioita kummallakin piirillä ja toistaiseksi ei ole varmistettu, kumpaan uudet perustuvat. Mikäli aiemmat huhut Samsungin uudelleen käynnistetyistä 8 nanometrin luokan linjoista pitävät paikkansa, voitaneen olettaa kyse olevan kuitenkin halvemmasta GA106-piiristä.

Tom’s Hardware uutisoi jo viikko sitten Gigabyten RTX 3060 12 Gt varustettuna uudella ”Rev 2.0” -merkinnällä palanneen myyntiin NewEggin valikoimissa. Kenties vähemmän rohkaisevasti näytönohjaimen veroton hinta Yhdysvalloissa oli 339,99 dollaria, 10 dollaria enemmän kuin sen alkuperäinen suositushinta yli 5 vuotta sitten.

HardwareLuxx puolestaan tiesi kertoa, että Euroopassa kauppoihin saapui ensimmäisenä Asuksen GeForce RTX 3060 12 Gt Dual V2 ja perästä tulevat Gigabyte, MSI ja PNY omine malleineen. Sivusto mainitsee hinnan olleen vanhoilla erillä vuosi sitten vielä noin 245 euroa, kun nyt myyntiin tulleet uudet erät ovat hinnoiteltu edullisimmillaan 333 euroon. Ajankohtaisesti

Suomikaan ei ole jäänyt paitsi uusvanhoista näytönohjaimista, vaan Hinta.fi-hintaseurannan mukaan Asuksen GeForce RTX 3060 12 Gt Dual V2 on saatavilla jo täkäläisilläkin markkinoilla. Näytönohjain on tällä hetkellä edullisimmillaan kenties hieman yllättävästikin vain 314,99 euroa, eli halvempi kuin pienemmän verokannan omaavassa Saksassa.