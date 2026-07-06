299 euron uutuudessa on 7700 mAh:n akku.

Honor on tuonut puhelintensa 600-sarjaan edullisimman 600 Smart -mallin. Mallistoon kuuluvat lisäksi 600 Lite, 600-perusmalli sekä 600 Pro. Nyt julkaistu 600 Smart on seuraaja 400 Smartille, joka on testattu io-techissä viime vuoden lopulla.

600 Smart luottaa edelleen 120-hertsiseen LCD-näyttöön 720p-tarkkuudella, mutta sen koko on kasvanut tuuman kymmenyksellä 6,87 tuumaan. Lisäksi HBM-kirkkaus on noussut 850 nitistä 1020 nitiin.

Rautapuolella raksuttaa Qualcommin Snapdragon 4 Gen 4, joka on astetta modernimpi järjestelmäpiiri kuin edeltäjämallin 6s Gen 3. RAM-muistia ja tallennustilaa on 4 & 128 gigatavua, kun taas 400 Smart tarjosi myös 256 Gt:n vaihtoehdon. Akku on kasvanut vakuuttavaan 7700 milliampeerituntiin aiemmasta 6500 mAh:sta ja sen latausteho on noussut 45 wattiin.

600 Smartin kameroihin ei ole tehty mainittavia muutoksia, sillä puhelimesta löytyy jälleen kaksoistakakamera 50 megapikselin pääkameralla ja 2 MP:n syvyystietokameralla sekä 5 MP:n etukamera. Etu- ja takakamerat tukevat maksimissaan 1080p 30 FPS -videokuvausta.

Käyttöliittymänä puhelimessa rullaa Android 16:een perustuva MagicOS 10, jolle luvataan 400 Smartin tavoin Android-versiopäivityksiä ja tietoturvakorjauksia peräti 6 & 6 vuotta. Vasemmalla kyljellä on 400 Smartistakin löytynyt AI-painike eri tekoälyominaisuuksien käyttöön.

Honor 600 Smartin tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Meteor Silver, Velvet Black

Ulkomitat: 168,3 × 78,5 × 8,3 mm

Paino: 217 g

IP64-suojaluokitus

6,87” TFT LCD -näyttö, 120 Hz, 720 × 1592 pikseliä, 1020 nitin HBM-maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 -järjestelmäpiiri (4 nm)

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: Pääkamera: 50 MP, f1.8, PDAF Syvyystietokamera: 2 MP, f3.0 Videokuvaus: 1080p 30 FPS

Etukamera: 5 MP, f2.2, videokuvaus 1080p 30 FPS

5G NR, LTE-FDD/TDD (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1, NFC

Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, A-GNSS

Stereokaiuttimet

Akku: 7700 mAh, langallinen lataus 45 W (Honor SuperCharge)

MagicOS 16 (Android 16) 6 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Honor 600 Smart on saatavilla jälleenmyyjiltä 299 euron suositushintaan – 400 Smartiin nähden hinta on siis pompannut ylös satasella. 31.3.2027 mennessä ostettuihin laitteisiin myönnetään vuoden Honor Care+ -vahinkoturva (yksi rikkoutuneen näytön vaihto veloituksetta).

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut