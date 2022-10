Kellotaajuus ja kulutus eivät ole verrannollisia toisiinsa, vaan 3 GHz:n taajuudella koko näytönohjaimen kulutus jäi reiluun 425 wattiin, kun liki 616 watin kulutuksella kellotaajuus tippui 2640 MHz:iin.

NVIDIAn GeForce RTX 4090 saapuu myyntiin 12. lokakuuta eli ensi viikolla. Malttamattomat kiinalaiset ovat kuitenkin ehtineet aloittaa jo vuodot ensimmäisistä testeistään.

Tuttu luottovuotaja HXL on löytänyt kiinalaisesta Bilibili-palvelusta GeForce RTX 4090 vuotoja. Kuvat on otettu kameralla näytöstä ja niissä esiintyy nestejäähdytetty versio näytönohjaimesta. Kummassakin kuvassa koneella pyörii MSI Kombustorin rasitus, tai jopa kuritustesti ja esillä on myös GPU-Z:n sensorivälilehti.

Ensimmäisessä kuvassa toistetaan jo aiemminkin NVIDIAn mainostama 3 GHz:n kellotaajuus samalla kun koko näytönohjain haukkaa 425,6 wattia ja grafiikkapiiri 361,8 wattia. Toisessa kuvassa on taas rasitus aivan toista luokkaa ja kellotaajuus on tippunut 2640 MHz:iin, mutta tehonkulutus taas räjähtänyt täysin käsiin: grafiikkapiiri 498,3 wattia ja koko näytönohjain 615,8 wattia. Valitettavasti molemmissa tapauksissa grafiikkapiirin lämpötila ja hotspotlämpötila on sensuroitu.

Lähde: HXL @ Twitter