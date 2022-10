Logitech G ja Herman Miller julkaisivat uuden Vantum-pelituolin

Toisin kuin yhtiöiden edellinen yhteistyö, Vantum on kehitetty alusta pitäen pelituoliksi.

Logitech G ja Herman Miller löivät hynttyyt yhteen jo ajat sitten ja Embody-tuolista tuunattu pelituoliversio julkaistiin heinäkuussa 2020. Nyt yhtiöt ovat julkaisseet uuden Vantum-pelituolin, joka on suunniteltu yhdessä alusta pitäen pelituoliksi. Jostain syystä kansion välistä on kuitenkin päässyt tippumaan RGB-valaistuksen kaaviot, joten tuolin valaistuksen joutuu toteuttamaan ulkopuolisin avuin niin kuin parhaaksi näkee.

Vantum-pelituolissa on panostettu ennen kaikkea ergonomiaan, kropan tukeen sekä säädettävyyteen. Tuolin istuin on hieman etukenossa, mikä rohkaisee kehoa pysymään pystyasennossa, mikä tukee markkinamiesten mukaan reaktioaikaa ja keskittymistä. Erikoisesti nimetty rintakehän tuki mukautuu passiivisesti käyttäjän selkään ja tukee yläselkää, niskaa ja päätä. PostureFit-selkärankatuen taas luvataan vahvistavan lantiota ja alaselkää, mikä estää röhnöttämisen ja ehkäisee väsymystä. PostureFit tukee risti- ja alaselkää. Korkeussäädettävä päätuki on kallistettavissa oman maun mukaan rentoutumista varten ja hengittävän ja joustavan selkänojan kankaan luvataan konekäännöksen lomassa tukevan kehoa tasaisesti, minkä kehutaan parantavan verenkiertoa ja tasapainoa. Kangas on valmistettu täysin kierrätetyistä materiaaleista.

Käsinojat ovat säädettävissä korkeuden, syvyyden ja leveyden osalta. Ne voi myös siirtää käsinojat sivuun, mikäli siltä tuntuu. Tuolin istuimen alta löytyy joukko säätimiä poikkeuksellisen kattavaan hallintaan. Tuolin istuimen kallistusta voi säätää, vapaan keinunnan jäykkyyttä ja kallistusrajoja voi säätää, istumasyvyys on säädettävissä, samoin kuin luonnollisesti istumakorkeuskin.

Vantumin kokonaiskorkeus on niskatuella 1124-1372 ja ilman niskatukea 1022-1124 mm. Niskatuen korkeus on 102 mm ja leveys 165 mm. Tuolin kokonaisleveys on 724-775 ja -syvyys 686-737 mm. Istumakorkeus on säädettävissä 457-559 mm:n välillä ja istuimella on leveyttä 508 ja syvyyttä 369-445 mm. Käsinojat ovat säädettävissä 152-248 mm:n korkeudelle. Tuoli kellottaa vaakaan 16,7 kg ja sen käyttäjällä saa olla elopainoa enimmillään 136 kg.

Vantum-pelituolin istuin, pehmusteet, käsinojat ja jalka ovat mustat versiosta riippumatta, mutta itse rungon värin saa valita. Tarjolla ovat musta Obsidian, punainen Flare ja valkoinen Polar. Pyöritettävien säätimien kumipinnoite on muista väreistä riippumatta Flaren punainen.

Tuoli on tilattavissa välittömästi myös Suomessa Herman Millerin omasta kaupasta. Sen hinta on 1382 euroa ja toimitusajaksi arvioidaan tällä hetkellä 16 viikkoa. Tuolille myönnetään 12 vuoden takuu ympärivuorokautiselle käytölle. Takuu kattaa kaikki tuolin osat ja toiminnot.

Lähde: Logitech, Herman Miller