Yhtiön liikevaihto kohosi jopa 57 miljardiin dollariin, josta yli 51 miljardia tuli datakeskuksista: 43 miljardia laskentapiireistä ja 8 miljardia verkkoratkaisuista.

NVIDIA ei tuttuun tapaansa noudata kalenterineljänneksiä fiskaalivuotensa määrittelemiseen. Nyt yhtiö on julkaissut fiskaalivuoden 2026 kolmannen neljänneksen tuloksen.

NVIDIAn neljännes päättyi odotetusti jälleen uuteen ennätystulokseen. Yhtiön koko liikevaihto oli peräti 57 miljardia dollaria ja bruttokate jopa 73,4 %. Vuoden takaiseen nähden kasvua tuli liikevaihtoon 62 % ja bruttokate nousi 1,2 prosenttiyksikköä.

NVIDIAn liikevaihdosta ja tuloista ylivoimaisesti suurin osa tuli luonnollisesti datakeskuksista. Koko osasaton liikevaihto oli reilut 51 miljardia, josta laskentapiirit tuottivat 43 miljardia ja verkkoratkaisut 8 miljardia dollaria. Vuoden takaiseen verrattuna osaston liikevaihto kasvoi lähes 21 miljardilla dollarilla.

Pelipuolella NVIDIAn liikevaihto oli vajaat 4,3 miljardia dollaria, mikä oli noin miljardin paremmin kuin vuosi sitten. Myös ammattilaispuolta edustava Professional Visualization kasvatti liikevaihtoaan vuoden takaisesta 486 miljoonasta 760 miljoonaan dollariin. Automarkkinat puolestaan kasvoivat vuodessa 449 miljoonasta 592 miljoonaan ja OEM- ja muut tuotteet 97 miljoonasta 174 miljoonaan dollariin.

NVIDIAn yli 57 miljardin liikevaihdosta jäi leivän päälle myös muuta kuin pelkkä ylähuuli. Yhtiöllä jäi viivan päälle jopa 31,9 miljardia dollaria, kun liikevaihdosta oli vähennetty kaikki GAAP-laskentatapaan kuuluvat kulut. Tulevalta neljännekseltä yhtiö odottaa jopa 65 miljardin dollarin liikevaihtoa kahden prosentin tarkkuudella. Se uskoo myös saavansa kasvatettua bruttokatteensa jopa 75 %:iin.

Lähde: NVIDIA, Uutiskuva: App Economy Insights @ X