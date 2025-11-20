40 vuoteen on mahtunut yhteensä 15 enemmän tai vähemmän kotikäyttöön suunnattua Windows-julkaisua.

Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmällä on takanaan jo pitkä taival läpi tietotekniikan vuosikymmenten. Tänään Windows täytti tasan 40 vuotta.

Microsoft julkaisi Windows 1.0 -käyttöjärjestelmän 20. marraskuuta vuonna 1985. Käyttöjärjestelmän kehitys oli aloitettu vuonna 1983 ja sitä pidettiin alalla erittäin riskialttiina ratkaisuna; käytännössä koko yhtiön tulevaisuus riippui sen menestyksestä. Käyttöjärjestelmästä julkaistiin lopulta neljä versiota, jotka numeroitiin 1.01, 1.02, 1.03 ja 1.04.

Aurajoessa on virrannut Windows 1.0:n jälkeen vettä litra jos toinenkin ja virallisia Windows-versioitakin on samaan väliin mahtunut jo toista kymmentä, vaikka mukaan laskettaisiin vain enemmän ja vähemmän kotikäyttöön suunnatut versiot. Windows 2.0 julkaistiin 9. joulukuuta 1987, Windows 3.0 22. toukokuuta 1990 ja 3.1 6. huhtikuuta 1992.

24. elokuuta 1995 tapahtui isompi mullistus, kun Windows 95 siirsi käyttöjärjestelmän 32-bittiseen aikaan. Windows 98 seurasi perässä 25. kesäkuuta 1998 ja Windows Me 14. Syyskuuta 2000.

Windows NT -käyttöjärjestelmät oli suunnattu lähinnä yrityskäyttöön ja järeisiin työasemiin, mutta ensi maistiaisia NT-kerneleistä otettiin kotikäytössäkin 17. helmikuuta julkaistun Windows 2000:n (NT 5.0) myötä. Todellinen siirtyminen NT-maailmaan tapahtui Windows XP:n (NT 5.1) myötä 25. lokakuuta 2001. XP:n kanssa otettiin myös ensimmäisiä askelia 64-bittisten käyttöjärjestelmien maailmaan.

Windows XP sai elää rauhassa poikkeukselliesn pitkään. Seuraava isompi mullistus oli 30. tammikuuta 2007 julkaistu Windows Vista, joka oli kokenut matkan varrella paljon ja sai myös negatiivisen vastaanoton lähinnä ajuriongelmien vuoksi; uusi NT 6.0 -kerneli ei ollut yhteensopiva aiempien 5.x-kerneleiden kanssa ja monilla valmistajilla oli vaikeuksia saada aikaiseksi toimivia ajureita kaikille laitteilleen. Vistan jälkeen julkaistiin 22. lokakuuta 2009 suureen suosioon noussut Windows 7 (NT 6.1) ja kolme vuotta myöhemmin 26. Lokakuuta 2012 oli vuorossa mielipiteitä jälleen jakanut Windows 8 (NT 6.2), joka päivittyi vuotta myöhemmin omaksi julkaisukseen laskettavaan Windows 8.1:een (NT 6.3).

Windows 10 oli seuraava jättisuosion saavuttanut Windows-versio. Microsoft vaihtoi kernelin numeroinnin sen kohdalla suoraan NT 10:ksi ja käyttöjärjestelmän kehuttiin jopa olevan viimeinen Windows-versio ikinä. Kuten kaikki tiedämme, tämä ei lopulta pitänyt paikkaansa ja Windows 11 (NT 10) julkaistiin 5. lokakuuta 2021. Microsoftin odotetaan julkaisevan myös Windows 12 –version ennemmin tai myöhemmin.

