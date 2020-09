OnePlus julkistaa 8T-älypuhelimensa 14. lokakuuta

Yrityksen tiedotteessa ei puhuta mitään Pro-mallista.

OnePlus on tiedottanut tänään aikomuksistaan julkistaa OnePlus 8T -älypuhelin 14. lokakuuta kello 17 Suomen aikaa. Julkaisu järjestetään koronan vuoksi ainoastaan verkossa. Yritys mainostaa uutuuden julkaisua iskulauseella ”Ultra stops at nothing”. Yritys kertoo aikoavansa esitellä uusia ominaisuuksia, jotka nähdään ensimmäistä kertaa OnePlus-mallistossa. Tämänhetkisten viitteiden perusteella mukaan OnePlus 8T on saapumassa ilman erillistä Pro-mallia, sillä tiedotteessa puhutaan vain 8T-älypuhelimesta, ei mallistosta. Toki on mahdollista, että 8T Pro julkaistaan viime vuoden tapaan erikseen.

Vuotojen perusteella 8T näyttää etupuolelta tutulta, sillä kamerareiällinen näyttö on edelleen 6,55-tuumainen. Näytön virkistystaajuus on kuitenkin nostettu 120 hertsiin ja etukameran tarkkuus tuplattu 32 megapikseliin. Järjestelmäpiirin huhutaan olevan OnePlus 8:sta tuttu Snapdragon 865 ilman ”plussaa”, RAM-muistia on 8 tai 12 Gt, tallennustilaa 128 tai 256 Gt ja sisäinen 4500 mAh akku tukee huhujen mukaan uutta 65 watin pikalatausta. Takakamera sijaitsee kuvavuodon perusteella aiempaa suuremmassa kehyksessä. 48 megapikselin pääkamera käyttää aiempaa suurempaa kuvasensoria ja sen kaverina on 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, viiden megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyystietokamera.

Lähde: lehdistotiedote, OnePlus