Vuodetut renderöidyt kuvat paljastavat edeltäjämallista muutetun takakamerakehyksen, joka muistuttaa nyt enemmän muita tänä vuonna julkaistuja kameraratkaisuja.

Uutisoimme toissa viikolla OnePlussan tulevan 8T-älypuhelimen ensimmäisistä huhuista, joiden mukaan puhelimeen olisi päivittymässä 120 hertsin virkistystaajuutta tukeva näyttö. Nyt nimimerkillä ”OnLeaks” Twitterissä tunnettu Steve Hemmerstoffer on jakanut ensimmäisiä renderöityjä kuvia tulevasta puhelimesta Pricebaba-sivustolle.

Ensimmäisenä suhteellisen tutun näköisestä puhelimesta silmiin hyppää muunnettu kameradesign. Edeltäjämallin kapeasta keskelle sijoitetusta kamera-asetelmasta on siirrytty suurikokoiseen neliskanttiseen kehykseen, joka on sijoitettu takakuoren vasempaan yläkulmaan. Uudistunut kamerakehys muistuttaa huomattavan paljon muita 2020-vuoden puhelimissa käytettyjä ratkaisuja kuten esimerkiksi Samsungin Galaxy S- ja A-sarjalaisten tai Huawein P40 Pro:n kehyksiä. Uudistus on vuoden sisään OnePlussan perusmallin puhelinten kolmas, sillä myös 7T:n kamerakehys erosi 8:sta ollen suurikokoinen ympyrä keskellä takakuoren yläosaa, joten OnePlussalla vaikuttaisi selvästi olevan pieniä ongelmia löytää muotoilullista identiteettiään.

OnePlus 8T:n odotetaan päivittävän kamerajärjestelmäänsä muutenkin kuin ulkonäöllisesti. Huhuissa takakameran 48 megapikselin sensorin on kerrottu olevan fyysisesti aiempaa isompi, minkä lisäksi makrokameran resoluutiota on kasvatettu kahdesta megapikselistä viiteen. Renderöintikuvat paljastavat puhelimesta löytyvän myös neljännen takakameran, joka huhujen mukaan olisi 2 megapikselin syvyystietokamera.

Kamerakehyksen lisäksi myös näyttö on kokenut ulkonäöllisen uudistuksen, vaikkakin näytön koon uskotaan pysyvän samana. Huhutusti 120 hertsiin nousseen virkistystaajuuden lisäksi OnePlus 8T:n näyttö vaikuttaisi renderöintikuvien perusteella olevan täysin tasainen vuoden takaisen 7T:n tapaan, kun taas keväällä markkinoille julkaistu OnePlus 8 sisälsi reunoiltaan kaareutuvan näytön. Muilta osin muotoilu vaikuttaisi noudattavan OnePlus 8:n asettamia askelmerkkejä etukameran sijaitessa näytön vasemmassa yläkulmassa erillisessä reiässä, joka tosin ainakin renderöidyissä kuvissa näyttäisi 8:n kamerareikää pienemmältä ja takakuoren muistuttaessa päällisin puolin edeltäjämallia. Etukameran resoluution odotetaan kuitenkin kasvavan 16 megapikselistä 32:een.

Renderöintikuvat vuotaneen OneLeaksin mukaan puhelimen sisällä sykkisi Snapdargon 865 -järjestelmäpiiri, mikä vaikuttaa suhteellisen oudolta, sillä aiemmin Android Centralin julkaisemissa huhuissa odotettiin Qualcommin tuoreempaa 865 Plus -piiriä. Viime vuonna 7T päivitti järjestelmäpiirinsä 855 Plus -malliin, minkä myötä vastaava kehitys tuntuisi loogisemmalta myös OnePlus 8T:n tapauksessa. RAM-muistin ja tallennustilan osalta puhelimen odotetaan tarjoavan vastaavia 8 / 128 gigatavun ja 12 / 256 gigatavun konfiguraatioita kuin jo OnePlus 8 tarjosi. Julkaisun odotetaan tapahtuvan lokakuun taitteen tienoilla.

Lähteet: Pricebaba, Android Central