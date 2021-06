OnePlussan keskihintaluokan uutuus sijoittuu viime vuonna julkaistujen Nord- ja Nord N10 -mallien väliin.

OnePlus julkaisi odotetusti hetki sitten uuden Nord CE 5G -älypuhelimen. Laite asemoituu keskihintaluokkaan viime vuonna julkaistun Nord-mallin alapuolelle. Kirjainyhdistelmä CE tulee sanoista Core Edition. OnePlussan mukaan alkuperäisestä Nordista on poimittu keskeisimmät ominaisuudet, jotain on karsittu pois ja soppaan on heitetty myös muutama uusi käyttäjien toivoma parannus.

Nord CE 5G asettuu hyvin samaan kokoluokkaan alkuperäisen Nordin kanssa, mutta laitteesta on muotoiltu hieman ohuempi ja kevyempi. Rakenteessa luotetaan komposiittivahvistettuun muoviin ja 90 hertsin AMOLED-näytön suojana on Dragontrail-lasi. Varustukseen on lisätty 3,5 mm ääniliitäntä, mutta toisaalta OnePlussan ikonisesta Alert Slider -äänitilakytkimestä on luovuttu ilmeisesti kustannussyistä.

Järjestelmäpiiriksi on valikoitunut Qualcommin viime syksynä julkaisema Snapdragon 750G, joka sisältää integroidun 5G-modeemin. RAM-muistia on tarjolla versiosta riippuen 6-12 Gt ja tallennustilaa 128 tai 256 Gt. Muistikorttipaikkaa ei valitettavasti ole. Takakamera luottaa 64 megapikselin pääkameraan ja 8 megapikselin ultralaajakulmakameraan Nord N10 -mallin tapaan. Akun kokoa on kasvatettu alkuperäisestä Nordista 4500 mAh:iin ja se latautuu mukana tulevalla 30 W laturilla tyhjästä 70 %:iin puolessa tunnissa.

Android 11 -pohjaiselle OxygenOS 11 -ohjelmistolle luvataan kaksi isoa versiopäivitystä (Android 12 ja 13) sekä kolme vuotta tietoturvakorjauksia.

OnePlus Nord CE 5G:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 159,2 x 73,5 x 7,9 mm

Paino: 170 grammaa

6,43″ AMOLED-näyttö, 2400×1080-resoluutio (410 ppi, 20:9), 90 Hz ruudunpäivitysnopeus

Qualcomm Snapdragon 750G 5G -järjestelmäpiiri

6, 8 tai 12 Gt LPDDR4x-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa

5G NSA Sub 6 GHz (N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41,

N77, N78), Cat. 18/13 LTE-yhteydet WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS, NaVIC

Neloistakakamera: 64 megapikselin pääkamera, 0,7 um pikselikoko, f1.79, 6 linssiä 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.25, 119 asteen kuvakulma, kiinteä tarkennus 2 megapikselin monokamera, f2.4 4K 30 FPS videokuvaus, 1080p 120 FPS ja 720p 240 FPS superhidastus

16 megapikselin etukamera, f2.45

3,5 mm kuulokeliitin, lineaarinen monokaiutin, sormenjälkilukija näytön alla

4500 mAh akku, USB 2.0 Type-C, Warp Charge 30T -pikalataus (5V / 6A)

OxygenOS 11 (Android 11), kaksi Android-versiopäivitystä, kolme vuotta tietoturvakorjauksia

Nord CE 5G:n ennakkomyynti alkaa 14. kesäkuuta ja saataville laite tulee viikkoa myöhemmin 21. kesäkuuta. Hinnat alkavat ainoastaan OnePlussan omassa verkkokaupassa myytävän 6 & 128 Gt muistivariantin 299 eurosta. Jälleenmyyjien kautta tuleva 8 & 128 Gt variantti maksaa 329 euroa ja 12 & 256 Gt variantti 399 euroa.

io-techin testiartikkeli laitteesta on luvassa heti NDA:n päätyttyä 14. kesäkuuta klo 9:00.

Lähde: OnePlus