Isocell JN1 mahduttaa 50 megapikseliä vain 1/2,76-tuumaiselle sensorille, minkä myötä yksittäisellä pikselillä on kokoa vain 0,64 mikrometriä.

Samsung on tänään julkaissut uuden 50 megapikselin Isocell JN1 -kamerasensorin älypuhelimille. Kyseessä on resoluutioonsa nähden huomattavan pienikokoinen uutuus, sillä vain 1/2,76 tuuman kokonsa myötä yksittäisille pikseleille jää kokoa vain 0,64 mikrometriä. Tämä nykymarkkinoiden pienin pikselikoko on saavutettu korealaisvalmistajan uuden Isocell 2 -teknologian avulla.

Pienemmän fyysisen kokonsa myötä Isocell JN1 mahdollistaa Samsungin mukaan ohuemmat kameradesignit. Kokonsa myötä se on korealaisvalmistajan mukaan myös monipuolinen, sillä Isocell JN1:n pitäisi soveltua pääkameraroolin lisäksi myös etukameraksi, telekameraksi tai ultralaajakulmakameraksi. Kyseessä ei pitäisi myöskään ilmeisesti olla erityisen kallis sensoriratkaisu, sillä Samsung mainostaa sen soveltuvan lippulaivojen lisäksi myös keskihintaluokkaan.

Kuvanlaadun osalta Samsung mainostaa Isocell JN1:lle Isocell 2 -teknologian mukanaan parannuksia sensorin valonkeräykseen ja värintoistoon sekä valmistajan muista kameroista tuttua pikseleiden yhdistämistä, joka sulauttaa neljä pikseliä yhdeksi isoksi tuottaen 12,5 megapikselin lopputuloksia. Isocell JN1 käyttää Inter-Sceren HDR:ää, joka luo lopullisen otoksen kahdesta kuvasta, joista toinen on pidempään ja toinen vähemmän aikaa valotettu.

Kameran luvataan tukevan erittäin nopeaa automaattitarkennusta, sillä se käyttää Samsungin sanojen mukaan Double Super PD:tä (Phase detection), eli vapaasti suomentaen tupla-super-vaihetarkennusta, joka nimensä mukaisesti on tuplannut Samsungin aiemmista Super PD -autotarkennusratkaisuista löytyneiden tarkennuspisteiden tiheyden.

Videokuvausta Isocell JN1 tukee korkeimmillaan 4K-resoluutiolla 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella ja hidastusvideota Full HD -resoluutiolla 240 FPS:n nopeudella.

Samsung Isocell JN1 on tällä hetkellä massatuotannossa, joten sen voinee odottaa ilmestyvän puhelimiin suhteellisen lähiaikoina. Mitään virallista tietoa yksittäisistä valmistajista, jotka piiriä voisivat käyttää, ei vielä toistaiseksi ole kerrottu.

