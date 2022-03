OnePlus lanseerasi 10 Pro -huippumallinsa globaalisti – Suomessa kauppoihin 5. huhtikuuta

Kiinassa tammikuussa julkaistu lippulaivamalli tulee vihdoin saataville myös globaalisti.

OnePlus on julkaissut tänään 10 Pro -huippumallinsa myös globaaleille markkinoille. Laite julkistettiin alunperin Kiinassa jo tammikuussa. OnePlussan mukaan syyt globaalin julkaisun viivästymiselle löytyvät ohjelmistopuolelta ja globaaleilla markkinoilla vaadittavista hyväksynnistä.

Teknisesti OnePlus 10 Pro ei tarjoa mitään uutta tammikuiseen julkaisuun nähden. Laitteen 6,7-tuumainen näyttö on päivitetty perustumaan uusimman sukupolven LTPO2-tekniikkaa, jonka myötä tuettuna on adaptiivinen virkistystaajuus 1-120 Hz haarukassa. Lisäksi näytön kerrotaan olevan kalibroitu sekä 100 että 500 nitin kirkkaudella, jonka myötä väritarkkuuden pitäisi olla parempi myös hämärämmissä olosuhteissa.

Sisällä on Qualcommin Snapdragon 8 gen 1 -järjestelmäpiiri, jota jäähdytetään höyrykammioratkaisun avulla. Akun kokoa on kasvatettu 5000 mAh:iin ja latausnopeutta 80 wattiin, jonka myötä akun luvataan täyttyvän tyhjästä runsaassa puolessa tunnissa. Takaa löytyy toisen sukupolven Hasselbladin kanssa toteutettu kamera, joka koostuu 48 megapikselin pääkamerasta, uudesta 48 megapikselin 150-asteisesta ultralaajakulmakamerasta sekä 8 megapikselin telekamerasta. Etukameran tarkkuus on tuplattu 32 megapikseliin Nord 2:sta tutulla Sonyn sensorilla.

Softapuolella käytössä on Android 12 ja OxygenOS 12.1. OnePlus tarjoaa ohjelmistolleen kolme Android-versiopäivitystä ja neljä vuotta tietoturvakorjauksia.

OnePlus 10 Pro tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163 × 73,9 × 8,55 mm

Paino: 201 grammaa

Materiaalit: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus -etulasi, Gorilla Glass 5 -takakuori, IP54-suojaus

6,7” LTPO2 AMOLED-näyttö 1440 x 3216 pikseliä, 20,1:9, 525 PPI HDR10+, DCI-P3, sRGB adaptiivinen 120 Hz, 360 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NA & NSA sub-6GHz ( 1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78)

LTE 1170/200 Mbit/s (DL Cat.18/UL Cat.18), 4×4 MIMO, 4CA

Bluetooth 5.2 (aptX, aptXHD, LDAC, AAC), Wi-Fi 6 2×2 MIMO, NFC

(A)GPS (L1+L5), Beidou, Glonass, Galileo (E1+E5a)

Kolmoiskamerajärjestelmä: 48 megapikselin pääkamera (Sony IMX789, 1/1,43”, 1,12 um pikselikoko), f1.8, OIS, 23 mm kinovastaava polttoväli, OD-PDAF 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (Samsung Isocell JN1, 1/2,76″), f2.2, 150 asteen kuvakulma 8 megapikselin telekamera, f2.4, 3,3x zoom, OIS Videokuvaus: 8K 24 FPS, 4K 30/60/120 FPS,

32 megapikselin etukamera (Sony IMX615, 0,8 um pikselikoko), f2.2, kiinteä tarkennus

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh akku, USB-C (3.1 gen1), 80 watin Super VOOC -pikalataus, 50 watin Air VOOC -langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 12 & OxygenOS 12.1 Päivitystuki: 3 Android versiopäivitystä ja 4 vuotta tietoturvakorjauksia



OnePlus 10 Pron myynti alkaa Suomessa välittömästi, kauppoihin laite saapuu ensi viikon tiistaina 5. huhtikuuta. 8 & 128 gigatavun muistiversion hinta on 899 euroa ja 12 & 256 Gt version 999 euroa. 19. huhtikuuta mennessä 10 Pron ostaneet saavat kaupan päälle OnePlus Buds Pro -näppikuulokkeet. Värivaihtoehtoja on kaksi – mustanharmaa Volcanic Black sekä vihertävä Emerald Forest.

Lähde: valmistajan tiedote