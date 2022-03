Arc Control tarjoaa kilpailijoilta tutut ominaisuudet, joskin ylikellotusominaisuudet on kytketty pois mobiilinäytönohjainten osalta.

Intel julkaisi odotetut Arc-näytönohjaimet kannettaviin, mutta valitettavasti tehokkaampaa mallistoa joudutaan odottelemaan kesään saakka. Vaikka suorituskyky ei edullisimmissa malleissa kurkotakaan kuuhun, ovat niiden ominaisuudet samalla tasalla tulevien nopeampien mallien kanssa. Uudet näytönohjaimet osaavat hyödyntää myös kannettavasta valmiiksi löytyvää Intelin integroitua grafiikkaohjainta.

Intelin uusien erillisnäytönohjainten hallintasovelluksen nimi on Arc Control. Pakettiin kuuluu kilpailijoilta tuttuun tapaan ominaisuuksia kuten ajureiden päivitys, ylikellotusominaisuudet, streamausominaisuuksia ja tietenkin yleisiä grafiikka-asetuksia. Mukana on myös pelikirjasto, jonka kautta voi halutessaan käynnistää pelit esimerkiksi Steamin tai Epic Gamesin sijasta.

Arc Control -hallintasovellus on käytettävissä näppäinyhdistelmän kautta vaikka kesken pelin. Sen kautta näkee esimerkiksi telemetriatietoja näytönohjaimesta, järjestelmän rasituksesta, kellotaajuuksista ja niin edelleen. Samat tiedot saa näkymään myös jatkuvasti pelikuvan päällä. Ylikellotusominaisuudetkin paketista löytyy, mutta ne eivät ole käytössä mobiilimalleilla.

Creator Studio -nimen alta löytyy Intelin streamaustyökalut, kuten tuki lähettää pelikuva suoraan suosituimpiin palveluihin. Mukana on myös Intel Virtual Camera, joka hyödyntää tekoälyä taustan sumentamiseen tai muuttamiseen, ruudun keskittämiseen kuvattavan kohteeseen liikkeestä riippumatta ja niin edelleen.

Streamaamisen pitäisi olla myös kannettavan kannalta verrattain kevyttä puuhaa, sillä Deep Linkin alle tippuvan Hyper Encode -ominaisuuden avulla median pakkaamiseen käytetään sekä prosessorin että erillisnäytönohjaimen mediayksiköitä samanaikaisesti. Sama teema jatkuu Hyper Computessa, jossa käytetään tuottavaan työhön kaikkia laskenta- ja kiihdytysyksiköitä molemmista. Kolmas Deep Link ominaisuus on Dynamic Power Share, joka sovittelee näytönohjaimen ja prosessorin TDP:tä kulloiseenkin kuormaan sopivaksi. Deep Link -ominaisuuksien luvataan parantavan suorituskykyä tilanteesta riippuen 24-60 %.

Intelin tuoreimman sukupolven Xe Media Engine tarjoaa alan huippuominaisuuksia, tukien maksimissaan 10-bittisen 8k60 HDR -videon pakkausta ja 12-bittisen 8k60 HDR -videon purkua. Tuettuina ovat VP9, AVC, HEVC ja AV1 sekä luonnollisesti vanhemmat koodekit. Yhtiön mukaan sen AV1-kiihdytys onkin ensimmäinen täysi eli sekä pakkausta että purkua tukeva toteutus markkinoilla ja se tarjoaa Intelin mukaan jopa 50-kertaista nopeutta ohjelmistopohjaiseen pakkaamiseen nähden.

Xe Display Engine tukee maksimissaan kahta 8k60-resoluution HDR-näyttöä tai neljää 4k120-resoluution HDR näyttöä. 1080p- ja 1440p-resoluutiolla on tuettuna maksimissaan 360 hertsin virkistystaajuus. Näyttöohjain tukee DisplayPort 1.4a:ta ja on listattu DP 2.0 10G -valmiiksi, mutta hieman erikoisesti HDMI-puolella on tuettuna vain versio 2.0b.

Näyttöohjain tukee VESA:n Adaptive-sync-teknologiaa eli virkistystaajuuden synkronoimista ruudunpäivitysnopeuteen, Speed Synciä joka kiirehtii tuoreinta ruutua latenssien minimoimiseksi ja massasta poikkeava Smooth Sync. Sen sijasta, että Smooth Sync estäisi ruudun repeilyä, se sulauttaa repeämien reunat toisiinsa filtterin avulla peittääkseen ne.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit