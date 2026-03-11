Oppon mukaan sen uusi 2. sukupolven Titanium Flexion Hinge yhdistettynä itsesilittyvään Flex Glassiin mahdollistaa jopa 600 000 taittokerran jälkeen rypyttömänä ja tasaisena aukeavan sisänäytön.

Suomeenkin virallisesti rantautunut Oppo on kertonut julkaisevansa kirjamalliin taittuvan Find N6 -älypuhelimen globaaleille markkinoille 17. maaliskuuta. Yhtiö kehuu kehittäneensä puhelimeen uuden käytännössä rypyttömästi aukeavan näytön.

Oppo Find N6 on yhtiön lippulaivatason taittuvanäyttöinen puhelin, jossa hyödynnetään uutta 2. sukupolven Titanium Flexion Hinge -saranaa ja uutta zero-feel crease näyttöä automaattisesti silittyvällä Flex Glass -lasilla. Flex Glass -lasin kerrotaan olevan paitsi itsestään silittyvää, myös kilpailevaa Ultra-Thin Glassia kestävämpää, kiitos jopa 50 % paksumman rakenteen. Uuden saranan ja näyttölasin kerrotaan pienentävän näyttöjen välistä ryppyä jopa 82 %:lla ja rypyttömän rakenteen luvataan pysyvän ennallaan jopa 600 000 taittokerran jälkeen.

Puhelimen takakapuolelta löytyy kolmoistakakamera, jonka tähti on uusi 200 megapikselin Hasselblad Ultra-Clear -kamera. Huhujen mukaan kaksi muuta sensoria ovat tarkkuuksiltaan 50 megapikseliä.

Find N6:n odotetaan rakentuvan 8,12” kokoisen 2480×2248-resoluution LTPO OLED -näytön ympärille. Sisänäyttö tukee 120 hertsin virkistystaajuutta sekä Dolby Vision-, HDR10+- ja HDR Vivid -standardeja. Myös 6,62” etunäytön odotetaan olevaan tekniikaltaan LTPO OLED. Siihen odotetaan 2616×1140-resoluution paneelia 120 hertsin virkistystaajuudella ja samoilla HDR-tuilla Ultra HDR -kuvatuki mukaan lisättynä. Järjestelmäpiirin odotetaan olevan Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 ja sen tukena olisi 12 Gt muistia ja 256 Gt tai 16 Gt muistia ja 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.1 -tallennustilaa.

Oppo Find N6 tulee saataville Stellar Titanium- ja Blossom Orange -väreissä. Jälkimmäisen sarana on väriltään ruusukultainen ja sen toteutuksessa on käytetty aitoa kultaa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Puhelin tukee varmistetusti Oppo AI Pen -stylusta.

Lähde: Lehdistötiedote, GSMArena