Suomeenkin virallisesti rantautunut Oppo on kertonut julkaisevansa kirjamalliin taittuvan Find N6 -älypuhelimen globaaleille markkinoille 17. maaliskuuta. Yhtiö kehuu kehittäneensä puhelimeen uuden käytännössä rypyttömästi aukeavan näytön.
Oppo Find N6 on yhtiön lippulaivatason taittuvanäyttöinen puhelin, jossa hyödynnetään uutta 2. sukupolven Titanium Flexion Hinge -saranaa ja uutta zero-feel crease näyttöä automaattisesti silittyvällä Flex Glass -lasilla. Flex Glass -lasin kerrotaan olevan paitsi itsestään silittyvää, myös kilpailevaa Ultra-Thin Glassia kestävämpää, kiitos jopa 50 % paksumman rakenteen. Uuden saranan ja näyttölasin kerrotaan pienentävän näyttöjen välistä ryppyä jopa 82 %:lla ja rypyttömän rakenteen luvataan pysyvän ennallaan jopa 600 000 taittokerran jälkeen.
Puhelimen takakapuolelta löytyy kolmoistakakamera, jonka tähti on uusi 200 megapikselin Hasselblad Ultra-Clear -kamera. Huhujen mukaan kaksi muuta sensoria ovat tarkkuuksiltaan 50 megapikseliä.
Find N6:n odotetaan rakentuvan 8,12” kokoisen 2480×2248-resoluution LTPO OLED -näytön ympärille. Sisänäyttö tukee 120 hertsin virkistystaajuutta sekä Dolby Vision-, HDR10+- ja HDR Vivid -standardeja. Myös 6,62” etunäytön odotetaan olevaan tekniikaltaan LTPO OLED. Siihen odotetaan 2616×1140-resoluution paneelia 120 hertsin virkistystaajuudella ja samoilla HDR-tuilla Ultra HDR -kuvatuki mukaan lisättynä. Järjestelmäpiirin odotetaan olevan Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 ja sen tukena olisi 12 Gt muistia ja 256 Gt tai 16 Gt muistia ja 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.1 -tallennustilaa.
Oppo Find N6 tulee saataville Stellar Titanium- ja Blossom Orange -väreissä. Jälkimmäisen sarana on väriltään ruusukultainen ja sen toteutuksessa on käytetty aitoa kultaa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Puhelin tukee varmistetusti Oppo AI Pen -stylusta.
Lähde: Lehdistötiedote, GSMArena
