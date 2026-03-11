Uutisoimme viime vuoden loppupuolella Qualcommin ostavan yhden piirilevyn tietokoneistaan tutun Arduinon. Kauppojen yhteydessä julkaistiin myös Qualcommin järjestelmäpiirillä varustettu Arduino Uno Q, joka saa nyt seuraa uudesta Arduino Ventuno Q:sta.
Arduino Ventuno Q on yhden piirin tietokone, jonka sydämenä sykkii Qualcommin Dragonwing IQ-8275 -järjestelmäpiiri tahdistimenaan STMicroelecronicsin STM32H5. Piirien rinnalta löytyy maksimissaan 16 Gt LPDDR5-muistia ja 64 Gt eMMC-tallennustilaa ynnä PCIe Gen 4 M.2 -liitäntä SSD:lle.
Dragonwing IQ-8275 on varustettu 6. sukupolven Kryo-prosessorilla, jossa on kaksi Gold Prime-, kaksi Gold- ja neljä Silver -ydintä. Tiettävästi Gold- ja Silver-nimien takaa löytyy Cortex-A76- tai 78- ja Cortex-A55. Prosessoriydinten tukena on Adreno 623 -grafiikkaohjain, 40 TOPSin Hexagon NPU, Spectra 690 -kuvaprosessori. STM32H5:n sisältä löytyy puolestaan Cortex-M33F-ydin.
Ventunon yhteyspuolelta löytyy 2,5 GHz:n verkkoliitäntä, Wi-Fi 6 -tuki sekä Bluetooth 5.3. Se tukee videoulostuloa HDMI:n kautta sekä DisplayPort Alt Modea hyödyntäen USB-C:n kautta. Piirilevyllä on Edellä mainitun USB-C:n lisäksi myös kaksi USB-A 3.0 -liitäntää sekä pinnit kahdelle lisää.
Ventuno Q:ssa on panostettu myös yhteensopivuuteen yli yritysrajojen, sillä sen kehutaan olevan yhteensopiva Raspberry Pi:n HAT-lisäkorttien kanssa, kiitos standardin 40 GPIO-pinnin kaksoisrivistön. Se tukee luonnollisesti myös Arduinon omia UNO Shield -lisäkortteja, Modulino-noodeja ja Qwiic-yhteensopivia antureita. Käyttöjärjestelmäksi Ventunoon voi valita Ubuntun tai Debianin.
Arduino Ventuno Q tulee saataville vuoden toisen neljänneksen aikana. Sen hinnoittelu ilmoitetaan lähempänä myyntiintuloa.
Lähde: Qualcomm
