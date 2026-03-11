Ventuno Q:sta löytyy Qualcommin piirin lisäksi myös STMicroelectronicsin STM32H5 hoitamaan reaaliaikaisia tehtäviä.

Uutisoimme viime vuoden loppupuolella Qualcommin ostavan yhden piirilevyn tietokoneistaan tutun Arduinon. Kauppojen yhteydessä julkaistiin myös Qualcommin järjestelmäpiirillä varustettu Arduino Uno Q, joka saa nyt seuraa uudesta Arduino Ventuno Q:sta.

Arduino Ventuno Q on yhden piirin tietokone, jonka sydämenä sykkii Qualcommin Dragonwing IQ-8275 -järjestelmäpiiri tahdistimenaan STMicroelecronicsin STM32H5. Piirien rinnalta löytyy maksimissaan 16 Gt LPDDR5-muistia ja 64 Gt eMMC-tallennustilaa ynnä PCIe Gen 4 M.2 -liitäntä SSD:lle.

Dragonwing IQ-8275 on varustettu 6. sukupolven Kryo-prosessorilla, jossa on kaksi Gold Prime-, kaksi Gold- ja neljä Silver -ydintä. Tiettävästi Gold- ja Silver-nimien takaa löytyy Cortex-A76- tai 78- ja Cortex-A55. Prosessoriydinten tukena on Adreno 623 -grafiikkaohjain, 40 TOPSin Hexagon NPU, Spectra 690 -kuvaprosessori. STM32H5:n sisältä löytyy puolestaan Cortex-M33F-ydin.

Ventunon yhteyspuolelta löytyy 2,5 GHz:n verkkoliitäntä, Wi-Fi 6 -tuki sekä Bluetooth 5.3. Se tukee videoulostuloa HDMI:n kautta sekä DisplayPort Alt Modea hyödyntäen USB-C:n kautta. Piirilevyllä on Edellä mainitun USB-C:n lisäksi myös kaksi USB-A 3.0 -liitäntää sekä pinnit kahdelle lisää.

Ventuno Q:ssa on panostettu myös yhteensopivuuteen yli yritysrajojen, sillä sen kehutaan olevan yhteensopiva Raspberry Pi:n HAT-lisäkorttien kanssa, kiitos standardin 40 GPIO-pinnin kaksoisrivistön. Se tukee luonnollisesti myös Arduinon omia UNO Shield -lisäkortteja, Modulino-noodeja ja Qwiic-yhteensopivia antureita. Käyttöjärjestelmäksi Ventunoon voi valita Ubuntun tai Debianin.

Arduino Ventuno Q tulee saataville vuoden toisen neljänneksen aikana. Sen hinnoittelu ilmoitetaan lähempänä myyntiintuloa.

Lähde: Qualcomm