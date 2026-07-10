Lukijaäänestys selvittää suomalaisten mieltymyksiä tekniikkaan liittyen ja mitkä valmistajat ovat lukijoidemme suosiossa verrattuna muuhun Eurooppaan.

io-tech on Pohjoismaiden edustaja Euroopan laitteistoyhdistyksessä (EHA, European Hardware Association), joka koostuu yhdeksästä eurooppalaisesta suuresta riippumattomasta teknologiauutis- ja arvostelusivustosta. EHA valitsee ja palkitsee parhaat kuluneen vuoden aikana julkaistut tekniikkatuotteet sekä toteuttaa kattavan lukijatutkimuksen eurooppalaisten suhtautumisesta ja kulutustottumuksista tekniikkaan liittyen.

”Readers from across Europe will be telling all of the EHA Member Publications which brands they love the most”

Nyt vuorossa on EHA:n vuoden 2026 lukijapalkinnot, jossa selvitetään jälleen kerran eurooppalaisten ja suomalaisten kuluttajien mielestä parhaat valmistajat eri tuotekategorioissa tänä vuonna. Palkinnot jaetaan äänestyksen perusteella suosituimmille valmistajille Gamescom-messujen yhteydessä 25. elokuuta Marriot-hotellissa Kölnissä järjestettävässä palkintogaalassa.

Kyselyyn voi osallistua 26. heinäkuuta klo 23:59 asti ja kaikkien maiden osallistuneiden kesken arvotaan voittaja, joka saa myös tänä vuonna valita palkinnoksi vapaavalintaisen näytönohjaimen 1099 euroon asti, kunhan se on saatavilla ostettavaksi. Budjettiin mahtuu esimerkiksi GeForce RTX 5070 Ti- tai Radeon RX 9070 XT -näytönohjain. Arvonnan voittaja julkaistaan 29. heinäkuuta. Osallistumiseen kysyttävää sähköpostiosoitetta ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin voittajan tavoittamiseen.

Osallistu lukijapalkintojen äänestykseen

Huom! Kaikkiin kohtiin ei tarvitse vastata, jos kyseisestä tuotekategoriasta ei ole kokemusta tai mielipidettä.

Kiitos osallistumisesta ja onnea arvontaan!