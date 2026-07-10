io-techin YouTubessa suorana lähetettävässä Tekniikkapodcastissa keskustellaan viikon kiinnostavimmista tietotekniikka- ja mobiilimaailman tapahtumista.
io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina 10. heinäkuuta normaaliin aikaan noin kello 15:00 alkavana suorana live-streamina YouTubessa. Äänessä ovat tällä viikolla Oskari Manninen ja Juha Kokkonen.
Käymme viikottaisissa livepodcasteissa läpi ajankohtaiset IT-alan uutiset ja uutuustuotteet kuluneen viikon ajalta, kerromme mitä päivityksiä io-techissä on mahdollisesti luvassa lähitulevaisuudessa sekä valotamme artikkelien tekemisen ja io-techin pyörittämiseen liittyviä taustatarinoita. Katsojat voivat osallistua lähetykseen interaktiivisesti YouTuben keskusteluikkunan välityksellä.
io-techin viikon Tekniikkapodcast on jälkikäteen katsottavissa tai kuunneltavissa:
Sysop
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Sysop
Sysop
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori
Moderaattori