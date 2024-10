Oura Ring 4 on yhtiön ensimmäinen täysin titaanista valmsitettu sormus ja sen uudet, upotetut sensorit nousevat vain 0,3 mm sormuksen sisäpinnasta, mikä on jopa 1 millimetrin parannus viime sukupolveen nähden.

Kotimainen Oura Health on älysormusmarkkinoiden pioneereja, ellei jopa se merkittävin tekijä terveystietoja seuraavien sormusten nousussa. Yhtiö julkisti ensimmäisen sormuksensa Kickstarterissa ja se saapui markkinoille 2017.

Nyt yhtiö on julkaissut neljännen sukupolven sormuksensa, Oura Ring 4:n. Ring 4 on Ouran ensimmäinen täysin titaanista valmistettu älysormus, mutta sen merkittävimmät uudistukset ovat uusi Smart Sensing -teknologia ja upotetut sensorit, jotka ulkonevat vain 0,3 mm sormuksen sisäreunasta. Verrokiksi Ring 3:n sensorit olivat 1,3 mm koholla rungosta. Sormuksesta löytyy punaiset ja infrapunaledit happisaturaation mittaamiseen, vihreät ja infrapunaledit sykkeen ja hengitystaajuuden mittaamiseen, digitaalinen lämpötilasensori sekä kiihtyvyysanturi liikkeiden seurantaan.

Ouran uusi Smart Sensing -teknologia tarkoittaa käytännössä uutta algoritmia, huippuluokan sensoreita sekä yli kaksinkertaista määrää signalointireittejä aiempaan sukupolveen verrattuna. Automaattisesti valikoituvat signalointireitit varmistavat yhtiön tiedotteen mukaan, että mitattu data on aina ajantasaista, tarkkaa ja keskeytymätöntä. Yhtiön ulkopuolisella taholla teettämän 60 testihenkilön otannan perusteella Oura Ring 4 tarjosi 120 % paremman signaalilaadun veren happisaturaatio (SpO2) mittauksessa, mikä tarkoittaa käytännössä 30 % parempaa mittaustarkkuutta, 15 % tarkempaa hengityshäiriöiden (RDI, Respiratory Disturbance Index) havaitsemista, 7 % vähemmän katkoksia sykkeen mittauksessa päivisin ja 31 % vähemmän öisin.

Oura kertoo päivittäneensä myös Oura App -sovelluksensa entistä helppokäyttöisemmäksi ja nopeammaksi. Sovelluksessa on nyt kolme välilehteä: Today, Vitals ja My Health. Today kertoo mukautuvasti oleellisimpia ajantasaisia tietoja pintapuoleisesti, kun Vitals-välilehdellä niitä voi tutkia yksityiskohtaisemmin. My Health -välilehdellä seurataan puolestaan pidempiaikaisia mittareita. Lisäksi aiemmin vain iOS:lle saatavilla ollut Oura Labs on nyt saatavilla Androidille.

Oura Ring 4 tulee saataville 12 eri koossa (koot 4-15) ja kuudessa värivaihtoehdossa: harjattu hopea, kulta, ruusukulta, hopea, häive ja musta. Sormuksen leveys on 7 mm ja paksuus 2,88 mm ja paino koosta riippuen 3,3-5,2 grammaa. Sormuksen sisäpinta on pinnoittamatonta titaania ja siten allergisoimaton. Sormuksen akku kestää maksimissaan 8 päivää, mutta akkukesto on luonnollisesti sidonnainen sormuksen kokoon. Oura Ring 4:n lataus tyhjästä täyteen kestää 80 minuuttia.

Yhtiö suosittelee potentiaalisia asiakkaita mittaamaan sopivan koon Oura Ring 4 Sizing Kitin (saatavilla verkossa ja Gigantissa) avulla, sillä koot eivät välttämättä täsmää yksi yhteen aiempien sukupolvien kanssa. Oura Ring 4 on hinnoiteltu edullisimmillaan 399 euroon, mutta väristä riippuen hinta voi kohota jopa 549 euroon. Lisäksi maksettavaksi tulee 5,99 euron kuukausimaksu. Sormukset ovat jo ennakkotilattavissa ja niiden toimitukset aloitetaan 15. päivä kuluvaa kuuta.

Lähde: Lehdistötiedote, Oura