Uuden beetaversion julkaisun yhteydessä yhtiö kertoi aikovansa saada sovelluksen valmiin version julkaistuksi vuoden loppuun mennessä.

NVIDIA julkaisi vuoden alkupuolella uuden NVIDIA App -sovelluksen, jonka on tarkoitus korvata paitsi yhtiön ohjauspaneeli, myös GeForce Experience -sovellus. NVIDIA App on edelleen beetavaiheessa, mutta nyt siihen on saatu tukku uusia ominaisuuksia ja samalla yhtiö kertoi sovelluksen valmiin version julkaisun tapahtuvan vielä kuluvan vuoden aikana.

NVIDIA App -sovelluksen uusi beetaversio tuo mukanaan edellisten ominaisuuksien päälle nyt mm. mahdollisuuden hallita G-Sync-ominaisuutta, tuen RTX HDR -ominaisuudelle usean näytön konfiguraatioilla, tuen edellisiin ajureihin palaamiselle. Mukana on myös NVIDIAn suunnittelemien ominaisuuspäivitysten lisäksi käyttäjäpalautteen pohjalta tehtyjä uudistuksia.

NVIDIA App:n Display Settings -sivulla pääsee muuttamaan näytön resoluutiota, virkistystaajuutta ja asentoa sekä nyt uuden päivityksen myötä myös näyttöjen G-Sync-asetuksia. Sivulta puuttuvat vielä yhtiön ohjauspaneelista löytyvät Surround-ominaisuudet, kustomoidut resoluutiot ja usean näytön konfigurointi, mutta ne tullaan lisäämään sinne myöhemmin.

RTX HDR on NVIDIAn tekoälypohjainen SDR-kuvan HDR:ksi muuntava ominaisuus. Se toimii DirectX 9-, 11- ja 12- sekä Vulkan-rajapinnoilla ja ominaisuuden voi kytkeä päälle myös kesken pelin Alt+Z-näppäinyhdistelmän takaa löytyvästä Game Filter -valikosta. Ominaisuus on toiminut tähän asti vain yhdellä näytöllä, mutta NVIDIA App:n uusimmalla versiolla ja GeForce 565.90 -ajureilla tai uudemmilla ominaisuuden saa käyttöön myös monen näytön konfiguraatioilla.

Käyttäjäpalautteen pohjalta sovellukseen on lisätty puolestaan mahdollisuus lisätä NVIDIAn Heads up display -overlayikkunaan mahdollisuuden muuttaa fontin väriä paitsi suoraan valitsemalla värin, myös värin heksakoodin perusteella lähes rajattomasta valikoimasta. Päivitys tuo myös mahdollisuuden järjestää ja suodattaa näytettyjen pelien ja sovellusten listaa sekä poistaa siitä kokonaan pelejä tai sovelluksia ja lisätä niitä manuaalisesti itse. NVIDIA App myös varoittaa, mikäli pelin tai sovelluksen DRM-asetukset estävät Shadowplay-nauhoituksen.

NVIDIA App:n valmis versio tullaan julkaisemaan vuoden loppuun mennessä ja samalla yhtiö aikoo siirtää kaikki jäljellä olevat GeForce Experiencen käyttäjät uuden sovelluksen pariin. Siihen mennessä siitä pitäisi löytyä kaikki vielä uupuvat ominaisuudet.

Lähde: NVIDIA