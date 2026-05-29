Uuteen kompaktiin kokoon on sovitettu uuden sukupolven sensoreita tarjoamaan kutistuneesta koosta huolimatta myös aiempaa kehittyneempiä ominaisuuksia.

Kotimaista perää, mutta sittemmin yhdysvaltalaistunut Oura on päivittänyt älysormusvalikoimaansa uudella mallilla. Uusi Oura Ring 5 on nimensä mukaisesti yhtiön viidennen sukupolven älysormus.

Oura Ring 5 on yhtiön lehdistötiedotteen mukaan maailman pienin älysormus. Sen koon kerrotaan kutistuneen jopa 40 % edeltäjäänsä nähden. Sormuksen kehitystyössä ei ole kuitenkaan keskitytty pelkkään kokoon, vaan mukana on myös seuraavan sukupolven sensorit mahdollistamaan entistä tarkemmat kehon toimintojen seurannat. Samalla myös ohjelmiston kerrotaan päivittyneen uuteen.

Uusi sormus on suunniteltu yhtiön mukaan kokonaan uudelleen. Koon kutistaminen 40 % vaati sen mukaan mekaanisen, sähköisen ja optisen suunnittelun uudelleen miettimistä sekä uudelleen suunnitellut akku- ja anturiarkkitehtuurit. Sensoreiden kuvut ovat erittäin matalaprofiiliset ja LED-valojen kerrotaan olevan entistä tehokkaampia, mikä parantaa sormuksen mittausten tasaisuutta. Sormuksessa on 12 entistä vahvempaa signaaliväylää, minkä kerrotaan parantavan sormuksen yhteensopivuutta erilaisten sormien ja ihonvärien kanssa.

Aiempaa naarmunkestävämpi Oura Ring 5 on saatavilla koossa 6-13 yhteensä kuudessa eri värissä: Silver, Black, Stealth, Brushed Silver, aiemmasta poikkeavan sävyinen Gold ja ruusukuparinen Deep Rose. Yhtiö huomauttaa ennakkotilaussivuilla, että sormusten koot poikkeavat aiemmasta ja tarjolla on luonnollisesti sovituskitti oman koon löytämiseksi. Sormuksen hinta on 529 euroa.

Sormuksen kaveriksi kelpaisi monelle varmasti myös latauskotelo. Oura on kehittänyt Oura Ring 5:lle myös sellaisen erikseen ostettavaksi 109 euron hintaan. Täyteen ladattu kotelo riittää lataamaan sormuksen täyteen viisi kertaa, minkä luvataan riittävän jopa kuukauden käyttöön. 10 minuutissa kotelo lataa virtaa kylliksi koko päivän tarpeisiin. Latauskotelo pitää valita oman Oura Ring 5:n koon mukaan, eikä se tue sormuksen muita kokoja tai aiempien sukupolvien malleja.

Älysormuksen mukana lanseerattiin myös yhtiön uudet ohjelmistot, jotka toimivat 3. sukupolven Oura-sormuksella ja sitä uudemmilla malleilla. Uuden ohjelmiston perustana toimii yksilöllisiä vinkkejä tarjoava Oura Advisor, johon on integroitu myös yhtiön oma naisten terveyteen erikoistunut tekoälymalli.

Live Activity Tracking mahdollistaa oleellisimpien tietojen lukemisen reaaliajassa esimerkiksi kuntoillessa. Oura Ring 5:n luvataan tunnistavan kuntoilun aiempia sukupolvia tarkemmin, vaikka sen tunnistusta on uudella ohjelmistolla parannettu myös vanhemmilla malleilla. Live Activity Trackeriin voidaan kytkeä myös 3. osapuolten sykettä seuraavia laitteita.

Health Radar on puolestaan uuden sukupolven Symptom Radar. Siinä missä Symptom Radar tunnisti erinäisiä vaivoja ja löysi niille selityksiä, lupaa Health Radar seurata jatkuvasti oleellisimpia biometrisiä signaaleja ja löytää niiden avulla asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ja ennen kuin niistä tulee varsinaista ongelmaa. Health Radarin ensimmäinen versio seuraa verenpainetta ja hengitystä öisin.

Kroonisista sairauksista kärsiville tarjolla on Oura Health Records, joka lupaa yhdistää kliinisen datan ja käyttäjän päivittäiset biometriset arvot toisiinsa luodakseen kokonaisvaltaisen kuvan terveydestä. Yhdysvalloissa siihen voidaan tuoda myös tuettujen tahojen toimittamat diagnoosit, lääkitystiedot, allergiat sekä laboratoriotestien tulokset.

Globaalilla skaalalla Oura lupaa puolestaan tuoda yhteen laihdutuslääkkeinä nykyään suosittujen GLP-1-lääkkeiden (Glukagonin kaltainen peptidi 1) seurannat. Se piirtää käyttäjälle helposti tulkittavan näkymän, jossa yhdistyvät annostuksen historia, kirjatut sivuoireet, painon seuranta sekä Oura-sormuksen oleellisimmat tiedot. Käyttäjä voi halutessaan yhdistää siihen myös laboratoriotulokset.

Lähde: Lehdistötiedote, Oura Ring 5:n tuotesivut, latauskotelon tuotesivut