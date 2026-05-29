Valitettavasti sovelluksen vibekoodaamiseen käytetyt kielimallit eivät ole osanneet toteuttaa vielä kaikkea luvattua, vaan Valco Updaterilta onnistuu vain VMK15- ja VMK25.2-kuulokkeiden firmwaren päivitys.

Kotimainen kuulokevalmistaja Valco pyrkii laadukkaiden kuulokkeiden lisäksi julkaisemaan niiden kylkiäisiksi mielikuvituksellisia lehdistötiedotteita. Yhtiön uudesta sovelluksesta sellaista ei kuitenkaan ole saatu.

Valco on luvannut jo pidemmän aikaa tuoda kuulokkeilleen oman sovelluksen, jotta käyttäjät voivat pilata yhtiön vaivalla hienosäätämän äänimaiseman muistuttamaan pyöräkellarista kantautuvia kolinoita. Konsernijohtaja Henri Heikkinen lupasi aiemmin sovelluksen mahdollistavan myös rentouttavien äänten, kuten ”kauppatorin lokit” tai ”ala-asteen ruokala”, kuuntelun.

Valco Updater -sovelluksen kehitystyö on ollut epäilemättä nykypäivän tietoturvavaatimusten keskellä rankkaa, mutta onneksi Heikkisen portsarikaveri Christian on kova vibekoodaamaan kaljapalkalla ja nyt on saatu yksi sovellus julki. Ilmeisesti tekoälymallit eivät vielä taivu kuitenkaan aivan kaikkeen luvattuun, sillä ala-asteen sulosävelten ja ekvalisaattorilla äänen pilaamisen sijasta mahdollistaa se nimensä mukaisesti vain kuulokkeiden firmwaren päivittämisen. Sovellus tukee Valcon VMK15- ja VMK25.2-kuulokkeita.

Valco Updater on nyt ladattavissa Google Play -sovelluskaupasta ja siitä tullaan myöhemmin julkaisemaan myös iOS-versio App Storeen.