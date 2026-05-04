AmbiScape vaatii toimiakseen Philipsin Evnia-näytön ja Precision Center -ohjelmiston.

Philipsin pelibrändi Evniaan on tuotu valmistajan televisioiden puoleltakin tuttu AmbiScape-tunnelmavalaistusominaisuus, joka synkronoi yhteensopvia valoja valmistajan Evnia-pelinäyttöjen Ambiglow-valojen kanssa. Se on yhteensopiva myös Windows 11:n Dynamic Lighting -valaistuksen kanssa.

AmbiScape toimii Philipsin mukaan yhteen Matter-sertifioitujen valojen kanssa, jollaisia ovat esimerkiksi uudemman malliset Philips Hue- ja NanoLeaf-lamput. Ominaisuus mukauttaa lamput Evnia-näytöllä näkyvään sisältöön samanaikaisesti näytön oman Ambiglow-valaistuksen kanssa. Lisäksi ylempänä mainittu Windows 11:n Dynamic Lighting -ominaisuus saadaan käyttöön yhdistämällä Evnia-näyttö tietokoneeseen USB-yhteydellä, jolloin myös PC-kokoonpanon ja oheislaitteiden yhteensopivat valot saadaan mukaan valoshow’hun.

AmbiScape on saatavilla käyttäjille, joilla on Philips Evnia -pelinäyttö sekä Precision Center -ohjelmisto tietokoneelle asennettuna vähintään versiona 1.9.

Lähde: Sähköpostitiedote