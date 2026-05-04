Tavallisesti Noctuan mustat tuulettimet tulevat markkinoille vasta perinteisten ruskeiden mallien jälkeen.

PC-tuulettimistaan ja -ilmajäähdyttimistään tunnettu Noctua on julkaissut blogikirjoituksen, jossa käsitellään valmistajan mustien chromax.black-tuuletinvarianttien julkaisuaikatauluja, jotka ovat tunnetusti jäljessä tuttujen ja turvallisten ”noctuanruskeiden” tuuletinten julkaisuista.

Valmistajan mukaan kyseessä ei ole vain yksinkertainen maalaustyö, sillä prosessiin kuuluu lisäksi valmistusmateriaalien massan, vahvuuden ja aerodynamiikan uudelleen laskemista. Noctua käyttää tuulettimissaan esimerkiksi edistyksellisestä Sterrox LCP -polymeeriä korkean tarkkuuden ruiskuvalutekniikalla. Mustan pigmentin kerrotaan muuttavan kuuman valettavan massan rakennetta ja käyttäytymistä partikkelitasolla, minkä vuoksi valmistusprosessi vaatii uudenlaista huomiota ”alusta loppuun”, jotta haluttuun lopputulokseen päästään esimerkiksi tuuletinlapojen ja -kehyksen välisessä etäisyydessä, joka on alle millimetrin luokkaa.

Valmistusprosessin säätäminen samaan aikaan sekä ruskeille että mustille tuulettimille toisi Noctuan mukaan liikaa ylimääräisiä kustannuksia ja riskejä, minkä vuoksi valmistaja on päätynyt ensin varmistamaan prosessin sujuvuuden ruskeilla tuulettimilla ja keskittyvän mustiin variantteihin vasta sen jälkeen. Lisäksi mustat tuulettimet läpikäyvät Noctuan pitkän testausprosessin uudelleen, mikä osaltaan myös pitkittää tuotteiden lopullista markkinoille päätymistä. Myös ulkopuoliset tekijät mainitaan, kuten materiaalien vaihteleva saatavuus ja logistiset ongelmat.

Noctua kertoo blogikirjoituksessaan myös valmistelevansa chromax.black-versiota noin 10 kuukauden takaisesta NF-A12x25 G2 -tuulettimestaan.

Lähde: Noctua