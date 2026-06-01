Uutuusnäyttö on mallinimeltään 32M2N8900P ja kooltaan 31,5 tuumaa.

Philipsin Evnia-pelibrändiin on lisätty uusi QD-OLED-pelinäyttö Samsungin 4. sukupolven paneelilla. Näytön mallinimi on 32M2N8900P ja se on varustettu 240 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja 3840 × 2160 pikselin UHD- eli 4K-tarkkuudella.

31,5-tuumainen 32M2N8900P tarjoaa 0,03 millisekunnin gray-to-gray-pikselivasteajan, 10-bittiset värit ja DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatin. Näytön virkistystaajuuden ja pelien ruudunpäivitysnopeuden synkronoinnista vastaa Adaptive-Syncin lisäksi G-Sync Compatible -ominaisuus. DCI-P3- ja Adobe RGB -väriavaruudet on katettu 99,5- ja 97,7-prosenttisesti.

Uutuusnäytössä on HDMI 2.1- ja DisplayPort 2.1 -liitännät, KVM-kytkin hiiren ja näppäimistön kytkemistä varten, 65 watin virransyötöllä varustettu USB-C-liitäntä sekä 5 watin DTS Sound -kaiuttimet. Lisäksi näytön takapuolella on seinälle dynaamisesti heijastuva Ambiglow-valaistus.

32M2N8900P on saatavilla 999 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostitiedote