Pixel 6 -puhelimet käyttävät yhtiön omaa Google Tensor -järjestelmäpiiriä

Pro-malli on jonkin verran sisarustaan kookkaampi ja kantaa kamerasaarekkeessaan nelinkertaiseen optiseen zoomiin yltävää telekameraa.

Googlen on huhuttu käyttävän tulevissa Pixel-puhelimissaan Whitechapel-koodinimellä tunnettua järjestelmäpiiriä. Nyt yhtiö on varmistanut, että tulevasta Pixel 6 -sukupolvesta tulee todellakin löytymään yhtiön oma järjestelmäpiiri.

Googlen Pixel 6- ja 6 Pro -puhelinten sisältä tulee löytymään Google Tensor -järjestelmäpiiri. Järjestelmäpiirin ominaisuuksista ei kerrottu sen tarkemmin, mutta sen kerrotaan mahdollistavan yhtiön parhaiden tekoäly- ja koneoppimismallien soveltamisen suoraan Pixel 6 -puhelimilla.

Googlen julkaisemissa kuvissa perus- ja Pro-mallit erottaa toisistaan kamerasaarekkeen yläpuolelle jäävästä tilasta, joka on Pro-malleilla suurempi. Koko puhelimen takakannen halkaisevan kamerasaarekkeen sisältä löytyy perusmallissa kaksi kameraa, joiden tarkempia tietoja ei tässä vaiheessa paljastettu. Pro-mallissa on samat kaksi sensoria sekä perusmallista uupuva telekamera, jonka objektiivin kerrotaan mahdollistavan nelinkertainen optinen zoom.

Pixel-puhelinten uusi käyttöliittymä tulee noudattamaan Google I/O -tapahtumassa esiteltyä Material You -periaatteeseen, jossa käyttäjä pääsee kustomoimaan käyttöliittymän ulkonäköä entistä vapaammin. Lisäksi yhtiö kehuu puhelimen tietoturvan olevan ainakin eri suojauskerrosten määrällä laskien markkinoiden järeimpien muurien takana. Ottaen huomioon, että puhelimessa panostetaan myös paikallisesti tapahtuvaan puheentunnistukseen, tieto huojentanee ainakin vähän joidenkin potentiaalisten ostajien mieltä.

Sekä Google Pixel 6- että 6 Pro saapuvat myyntiin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana tulevan syksyn aikana. Molemmista on tulossa saataville kolme eri väriyhdistelmää, jotka poikkeavat mallien välillä. Pro-mallista tulee saataville keltasävyinen, vaalean harmaa ja tumman harmaa versio, joissa toinen väri on tummempi tai vaaleampi versio pääväristä. Perusmallista on puolestaan tulossa kellertävä punertavalla yläosalla, vihertävän harmaa keltavihreällä yläosalla ja tumman harmaa.

Lähde: Made by Google @ Twitter