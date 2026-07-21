Noctuan mielipiteitä jakavissa väreissä julkaistu hiiri on varustettu Pulsarin XS-2-lippulaivasensorilla, optisilla kytkimillä ja NF-4x10-tuulettimella.

Noctua on tehnyt viime vuosina enenevissä määrin erilaisia yhteistyötuotteita muiden valmistajien kanssa. Nyt yhteistyötuotteiden joukkoon liittyy virallisesti jo messuillakin esillä ollut Feinmann F01 Noctua Edition -hiiri.

Pulsar x Noctua Feinmann F01 Noctua Edition on ultrakeveväksi kuvailtu, kookkain rei’ityksin varusteltu pelihiiri. Vaikka yhtiöt kuvailevat sitä ultrakeveäksi, ei 73 gramman painolla ole asiaa kaikkein keveimpien hiirten kekkereihin. Osa painosta selittynee yhteistyön hedelmänä hiireen asennetulla Noctua NF-A4x10 -tuulettimella, joka lupaa siirtää hikoavan hiirikäden historiaan puhaltamalla ilmaa kämmentä kohti jatkuvalla syötöllä. Hiiren runko on valmistettu hiilikomposiitista, minkä luvataan pitävän sen tukevana rei’istä huolimatta.

Feinmann F01 Noctua Editionin silmänä toimii Pulsarin XS-2-sensori, jonka tarkempi luonne jää vielä mysteeriksi. Sitä edeltänyt XS-1 perustui PixArtin PAW3950-sensoriin, joten lienee kuitenkin turvallista olettaa myös XS-2:n perustuvan käytännössä alan standardiksi muodostuneen PixArtin teknologiaan. Sensorin luvataan kykenevän parhaimmillaan 42 000 DPI:n tarkkuuteen ja 800 IPS:n nopeuteen. Hiiri kommunikoi tietokoneen kanssa langattomasti ja langallisesti maksimissaan 8000 hertsin päivitystaajuudella ja sen optisten kytkinten kehutaan kestävän jopa 100 miljoonaa klikkausta.

Pulsar x Noctua Feinmann F01 Noctua Edition tulee saataville välittömästi ja sen Euroopan suositushinta on 199,90 euroa. Saatavilla on vain Noctuan mielipiteitä oikeisiin ja vääriin jakava ruskea väriteema, eikä mukana ole luonnollisesti sen enempää parhaan pelisuorituskyvyn takaavaa RGB-valaistustakaan.

Lähde: Lehdistötiedote