TCL CSOT:n uudet InkJet Printed OLED -paneelit tulevat löytymään ensimmäisenä Lenovon Legion R9000P -kannettavasta ja MSI:n Pro Max OLED 271UPJW12 -näytöstä.

OLED-työpöytänäyttöjen markkinat ovat olleet tähän asti käytännössä LG:n WOLED- ja Samsungin QD-OLED-paneeleiden yhteinen hiekkalaatikko vailla sijaa kilpailijoille. Nyt hiekkalaatikkoon on astumassa omine leluineen myös TCL CSOT.

TCL CSOT on maailman toiseksi suurimman televisiovalmistaja TCL:n näyttöpaneeleihin keskittyvä tytäryritys. LG:n ja Samsungin kotiläksyjen kopioinnin sijasta yhtiö on keskittynyt viime vuodet kehittämään omaa OLED-paneeliaan omalla valmistustekniikallaan ja nyt kehitystyöstä on saatu vihdoin kannettua myös hedelmää.

TCL CSOTin uusi paneeli on maailman ensimmäinen massatuotettu mustesuihkutulostettu OLED-paneeli (IJP, InkJet Printed). Kuten nimikin vihjaa, valmistetaan IJP OLED -paneelit suihkuttamalla nestemäistä OLED-materiaalia suoraan substraatille. Menetelmä säästää paitsi materiaaleja, on muutoinkin edullisempi kuin perinteisempi tyhjiöhaihdutukseen perustuva valmistustekniikka. TCL CSOT ei ole ainut IJP OLED -tekniikkaa kehittävä yritys, mutta se on ensimmäinen ja toistaiseksi ainut tekniikan kannettavien ja työpöytäluokan paneeleissa massatuotantoon saanut yhtiö. TCL CSOT on massatuottanut IJP OLED -paneeleita vanhemmalla 5.5 sukupolven prosessillaan jo vuodesta 2024, mutta ne paneelit on suunnattu mm. lääketieteelliseen käyttöön eikä kuluttajille. Uudet paneelit valmistetaan 8.6 sukupolven tekniikalla.

TCL CSOTin ensimmäisiksi käyttäjiksi ilmoittautuivat Lenovo ja MSI. Lenovo kehuu olevansa ensimmäinen kannettaviin IJP OLED -näytön tuova yritys, kun MSI ehti ensimmäisenä 27” työpöytänäyttöjen pelikentälle.

Lenovon Legion R9000P -kannettavassa katseen vangitsee 16” IJP OLED -paneeli, jonka kehutaan yltähän 240 hertsin virkistystaajuuteen ja 99 %:iin DCI-P3-väriavaruudesta. Resoluution kaltainen pieni yksityiskohta on jäänyt yhtiöltä valitettavasti mainitsematta, joten se jää vielä tässä vaiheessa arvailun varaan. Paneelissa käytetään RGB Stripe -rakennetta, eli sen alipikselit ovat rinnakkain, mikä tuottaa terävämmän kuvan ja erityisesti tekstin.

MSI:n ensimmäinen IJP OLED on puolestaan Pro Max OLED 271UPJW12. Kyseessä on nimensä mukaisesti 27”-paneeli, joka yltää 3840×2160-resoluutiolla 120 hertsin virkistystaajuudelle. Sen pikselitiheys jää kuitenkin aavistuksen kilpailijoista, sillä muut 27” OLED-paneelit ovat todellisuudessa 26,5”-paneeleita ja TCL CSOTin paneeli on puolestaan 26,9”. Myös työpöytänäytössä käytetään RGB Stripe -alipikselirakennetta.

MSI:n näyttö tukee Adaptive-syncin kautta vaihtelevaa virkistystaajuutta ja sille luvataan OLED-näytöksi poikkeuksellisen korkea 0,1 millisekunnin G2G-vasteaika. Se tuskin on käyttäjäkunnalle kuitenkaan suuri ongelma, sillä näyttö on tarkoitettu ammatti-, ei pelikäyttöön. Näytön luvataan toistavan 99,1 % DCI-P3- ja 94,2 % Adobe RGB -väriavaruudesta ja sen tehtaalla kalibroitu värintoisto on saanut kylkeensä Pantone Validated -leiman. Näyttö on lisäksi VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifioitu.

Lenovo ja MSI eivät ole toistaiseksi kertoneet, milloin niiden TCL CSOT:in IJP OLED -paneeleilla varustetut kannettava ja näyttö saapuvat myyntiin asti.

Lähteet: TFTCentral, Tom’s Hardware