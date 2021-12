Qualcomm julkaisi odotetusti uuden Snapdragon 8 Gen 1 -lippulaivajärjestelmäpiirinsä

Uutuuspiiri tarjoaa uudistetun nimeämiskäytännön lisäksi myös uuden ARMv9-arkkitehtuurin.

Qualcomm on julkaissut odotetusti tuoreen Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirinsä, joka tuo mukanaan niin uutta teknologiaa kuin myös uuden nimeämiskäytännön. Kyseessä on siis seuraaja tänä vuonna markkinoilla nähdyille Snapdragon 888- ja 888+-piireille ja piiri on valmistettu Samsungin 4 nm:n tekniikalla.

Viime viikolla julkistetun MediaTek Dimensity 9000 -piirin tavoin myös Qualcommin uutuus pohjautuu ARMv9 -tekniikkaan ja piirin prosessoriratkaisu onkin MediaTekin kanssa idealtaan identtinen, eli kaikki prosessoriytimet ovat ottaneet päivitysaskelen edeltäjäänsä nähden. Snapdragon 8 Gen 1:n Kryo-ytimistä tehokkain pohjautuu Cortex-X2:een ja yltää 3 GHz:n kellotaajuuksiin, kolme pykälän vähemmän tehokasta tehoydintä puolestaan Cortex-A710:aan ja yltää 2,5 GHz:n kellotaajuuksiin ja neljä vähävirtaista ydintä Cortex-A510:aan 1,8 GHz:n kellotaajuuksilla.

MediaTekista poiketen Qualcomm ei ole kuitenkaan tuonut uutuuspiirilleen tukea uusille LPDDR5X-muisteille, vaan se luottaa yhä LPDDR5-6400-RAM-muistiin.

Grafiikkapuolesta uutuuspiirissä huolehtii Qualcommin mukaan 30 prosenttia edeltäjäänsä tehokkaampi ja 25 prosenttia energiatehokkaampi vielä tarkemmin nimeämätön Adreno-grafiikkapiiri ja tekoälykiihdytyksestä huolehtii uusi 7. sukupolven AI Engine. Snapdargon 8 Gen 1 tukee ymmärrettävästi myös 5G-yhteyksiä ja piirin 4. sukupolven Snapdragon X65 5G -modeemi on valmistajan mukaan maailman kehittynein 5G-modeemi, joka yltää jopa 10 gigabitin latausnopeuksiin.

Wi-Fi:n osalta uutuuspiiri tukee tuoreinta Wi-Fi 6E:tä, mutta Bluetooth-tuki on jäänyt nykyisinkin käytössä olevaan 5.2:een, eikä Dimensity 9000:n tukemaa Bluetooth 5.3:a repertuaarista löydy. Bluetoothin osalta piiri tukee kuitenkin Qualcommin aiemmin esittelemää äänen häviöttömään siirtoon tarkoitettua AptX Lossless-teknologiaa.

Kamerapuolelle Snapdragon Sight -teknologia tuo uutuuspiirissä kuluttajamarkkinoiden ensimmäisen 18-bittisen kuvaprosessorin (ISP), joka kykenee valmistajan mukaan keräämään 4000-kertaisen määrän kuvadataa edeltäjäänsä nähden. Prosessori kykenee käsittelemään 8K HDR -videota ja luomaan videoiden taustalle digitaalisen Bokeh-efektin. Lisäksi piirissä on myös erillinen Always-On ISP, joka mahdollistaa jatkuvasti päällä pysyvän kameran pienellä virrankulutuksella esimerkiksi kasvojen tunnistusta varten.

Snapdragon 8 Gen 1:n sisältäviä laitteita voi odottaa markkinoille jo vuoden loppuun mennessä ja ainakin Xiaomi on jo ilmoittanut käyttävänsä piiriä tulevassa Xiaomi 12 -mallissaan, joka huhujen mukaan julkistettaisiin jo joulukuun 12. päivä. Lisäksi useat muutkin valmistajat, kuten esimerkiksi Motorola, OnePlus, Oppo, Sony ja Honor, ovat ilmoittaneet käyttävänsä piiriä tulevissa puhelimissaan.

