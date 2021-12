Epicin Tim Sweeney puhui Koreassa universaalin sovelluskaupan puolesta

Sweeneyn mukaan pitäisi riittää, että asiakas ostaa sovelluksen kerran, eikä nykymallin mukaisesti kerran per alusta.

Epic on taistellut oikeudessa niin Applen kuin Googlenkin kanssa ohjelmistokaupoista ja alustan omistajan siivusta niistä ostetuista tuotteista. Applea vastaan käydyissä oikeustaisteluissa on saatu jo tuloksia, joista osa suosii Epiciä ja osa Applea, mutta Googlen kanssa taistelu on vielä alkumetreillään, eikä merkittävät oikeusasteet ole antaneet päätöksiä suuntaan tai toiseen.

Nyt Epicin toimitusjohtaja Tim Sweeney on kertonut Koreassa pidetyssä haastattelussa maailman tarvitsevan yhden keskitetyn kauppapaikan, joka toimii kaikilla alustoilla. Sen sijasta, että asiakas ostaisi sovelluksia iOS App Storesta, mac App Storesta, Google Playsta, Microsoft Storesta tai konsolien kaupoista, heidän tulisi voida tehdä ostoksensa yhdestä kaupasta. Lisäksi Sweeneyn mukaan pitäisi riittää, että sovellus ostetaan kerran, kun tällä hetkellä alustan vaihto tarkoittaa useimmiten myös saman sovelluksen ostamista uudelleen uudelle alustalle sopivana versiona.

Sweeney oli puhumassa Koreassa Global Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness -tapahtumassa eikä hillinnyt itseään kommentoidessaan Applen ja Googlen toimia. Hän syytti esimerkiksi Applea ulkomaisten, käyttäjien oikeuksia loukkaavien lakien noudattamisesta samaan aikaan kun se jättää huomioitta Korean uuden lain, joka yksiselitteisesti vaatii kauppapaikkoja tarjoamaan käyttäjille mahdollisuuden eri maksupalveluiden käyttöön. Myös Googlen käytännöt saivat Sweeneyn suusta osansa.

Vaikka Sweeney toivoo universaalia sovelluskauppaa, on siihen vielä matkaa. Myös Epicillä on oma sovelluskauppansa kilpailemassa PC-pelaajien rahoista. Yhtiön kehittäjiltä nappaamat siivut ovat kuitenkin pienempiä, kuin mobiilijättien omista kaupoistaan nappaamat siivut.

