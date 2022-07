Uuden alustan kerrotaan tarjoavan jopa kaksinkertaista suorituskykyä ja 50 % pienempää tehonkulutusta viime sukupolven Snapdragon Wear 4100 -alustaan verrattuna.

Qualcomm kiusoitteli tulevalla älykelloihin suunnitellulla järjestelmäpiirillään viime viikolla Twitterissä. Nyt yhtiön twiitissään mainitsema kello on tikittänyt loppuun ja uudet W5- ja W5+-alustat älykelloihin on julkaistu virallisesti.

Qualcomm uudisti hiljattain nimeämiskäytäntöjään, mikä pätee myös nyt julkaistuihin älykellopiireihin. Täysin yhtenevästä nimeämisestä ei kuitenkaan päästä nauttimaan, vaan yhtiö julkaisi kerralla Snapdragon W5 Gen 1:n ja Snapdragon W5+ Gen 1:n. Järeämmissä järjestelmäpiireissä Plus-versio on ollut suorituskykyisempi versio perusversiosta ja joissain tapauksissa se on valmistettu uudella valmistusprosessilla. W5:n ja W5+:n kohdalla merkittäväksi eroksi muodostuu niiden sijasta tehonkulutusta pienentävä AON-apuprosessori. Ilman AONia toimitettava W5 on suunnattu yhtiön mukaan lasten, yritysten, vanhusten ja terveydenhuollon sekä Kiinan markkinoiden tarpeisiin, joissa säästetty hinta merkitsee enemmän kuin tehonkulutussäästöt.

Snapdragon W5+ -alusta rakentuu kahdesta neljästä piiristä: 4 nanometrin SW5100-järjestelmäpiiristä, 22 nanometrin AON-apuprosessorista sekä PMW5100-virranhallintapiiristä ja modeemin ja paikannusominaisuuksien radiolähetin-vastaanottimesta.

SW5100:n sisällä sykkii neljä Cortex-A53-ydintä, Adreno A702 -grafiikkaohjain, Specra ISP, modeemi, paikannusominaisuudet ja 16-bittinen LPDDR4-muistiohjain. AONin sisältä löytyy puolestaan Cortex-M55-ydin, ”2,5D-grafiikkaohjain”, Arm Ethos-U55 -tekoälykiihdytin, näyttöohjain ja Bluetooth-ohjain. Molemmista piireistä löytyy Wi-Fi-ohjaimet sekä ääniominaisuudet. PA-järjestelmä on sijoitettu virranhallintapiiriin. Tallennustilaa varten alustassa on tuki eMMC 4.5 -muisteille.

Qualcommin mukaan Snapdragon W5+ Gen 1 tarjoaa jopa kaksinkertaista suorituskykyä edeltäjäänsä nähden, mutta ilmaisutavasta jää arvuuteltavaksi tarkoittaako yhtiö jokaisen yksikön suorituskyvyn kaksinkertaistuneen, vai onko kyse ehkä yleisestä suorituskyvyn paranemista. Alustan kerrotaan kuluttavan tyypillisissä tilanteissa 30-60 % vähemmän tehoa kuin edeltäjänsä, mikä kääntyy reaalimaailmassa yhtiön mukaan 50 % pidempään akunkestoon. Lisäksi järjestelmäpiiri on 30 % pienempi kuin edeltäjänsä, piirisarja 35 % pienempi ja niiden piirilevy 40 % pienempi kuin viime sukupolvessa, mikä mahdollistaa pienempiä kelloja tai suurempia akkuja.

Ensimmäiset uutta Snapdragon W5+ Gen 1 -alustaa käyttävät älykellot ovat luvassa Mobvoilta ja Oppolta, mutta yhteensä alustaan perustuvia kelloja on tulossa jo nyt yhteensä 25. Qualcomm on pyrkinyt nopeuttamaan asiakkaittensa kehitystyötä valmistuttamalla referenssikellot Compalilla ja Pegatronilla malleiksi.

