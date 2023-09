Tiiviissä yhteistyössä Metan kanssa kehitetyt piirit löytyvät uusista Quest 3 -virtuaalilaseista ja Ray-Ban Meta -älylaseista.

Mobiilijärjestelmäpiirijätti Qualcommilla on oma järjestelmäpiirinsä, joka on suunniteltu erityisesti virtuaalilasikäyttöön. Nyt toiseen sukupolveensa päivittynyt XR2-järjestelmäpiiri on saanut rinnalleen lisätyn todellisuuden laseihin suunnatun ensimmäisen sukupolven AR1 Gen 1 -järjestelmäpiirin.

Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 on yhtiön nykyisellä nimeämiskäytännöllä toisen sukupolven VR-laseihin suunnattu järjestelmäpiiri. Yhtiö ei ole kertonut järjestelmäpiirin tarkempia teknisiä yksityiskohtia, mutta mainostaa sen Adreno-grafiikkaohjaimen olevan jopa 2,5-kertaa ensimmäistä sukupolvea nopeampi samalla kun tekoälysuorituskyky on kasvanut jopa 8-kertaiseksi. Spectra-kuvaprosessorin kerrotaan olevan ”seuraavaa sukupolvea”, mutta sen uusia kykyjä ei ole eritelty. Järjestelmäpiiri on optimoitu 3k x 3k -resoluution näytöille. Tuettuina ovat myös Wi-Fi 6E ja 7.

Snapdragon AR1 Gen 1 jatkaa samaa linjaa eikä teknisiä yksityiskohtia ole juuri paljastettu. Tiedossa olevien ominaisuuksien puolesta järjestelmäpiirin 14-bittinen kaksoiskuvaprosessori tukee 12 megapikselin kameroita ja 6 megapikselin videotallennusta suoraan AR-laseista samalla kun silmille tuotetaan 1280 x 1280 -resoluution kuvaa 60 FPS:n päivitystaajuudella per silmä. 3. sukupolven Hexagon-tekoälykiihdytin ja Engine for Visual Analytics mahdollistavat yhtiön mukaan muun muassa reaaliaikaisen tulkkauksen ja tehokkaan taustamelun ja kaiun häivytyksen. Järjestelmäpiiri tukee Wi-Fi 7- ja Bluetooth 5.3 -standardeja.

Qualcommin mukaan uudet järjestelmäpiirit on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Metan kanssa ja kumpikin tullaan näkemään yhtiön tuotteissa vielä kuluvan vuoden aikana. Snapdragon XR2 Gen 2 pyörittää yhtiön Meta Quest 3 -virtuaalilaseja ja AR1 Gen 1 Ray-Ban Meta -älylaseja.

