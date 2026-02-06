Yhtiö ennustaa ennätyksestä huolimatta alkaneen neljänneksensä liikevaihdon jäävän selvästi jälkeen päättyneestä muistikriisin vuoksi.

Qualcomm kuuluu yrityksiin, joiden fiskaalinen vuosi ei noudata perinteistä kalenteria. Yhtiö on nyt pitänyt osavuosikatsauksen fiskaalisen vuotensa 2026 ensimmäisen neljänneksen osalta.

Qualcommin päättynyt neljännes on ollut lyhyesti todettuna menestys yhtiön liikevaihdon kasvaessa uuteen 12,25 miljardin dollarin ennätyslukemaan. Itse piirien osuus liikevaihdosta oli 10,61 miljardia ja lisensoinnin 1,59 miljardia dollaria. Luvuista ei käy ilmi mistä kokonaisliikevaihdosta uupuvat 47 miljoonaa tulivat. Liikevaihto oli 5 % korkeampi, kuin vuotta aiemmin.

Piirituotantopuolella ylivoimaisesti suurin osa liikevaihdosta tuli luonnollisesti mobiilipiireistä, 7,82 miljardia dollaria, kun autopuoli toi taloon 1,1 ja IoT 1,69 miljardin dollarin liikevaihdot. Mobiilipiirien liikevaihto kohosi vuoden takaiseen nähden 3 %, autopiirien 15 % ja IoT-piirien 9 %.

Qualcomm on ollut ahkerana yritysostojen markkinoilla ja päättyneen neljänneksen aikana se hankki talliinsa Arduinon, Augentixin, Edge Impulsen, Focus AI:n ja Foundries.io:n. Lisäksi yhtiö kertoo saaneensa maaliin Alphawave Semin oston jopa neljännestä odotettua aiemmin sekä ilmoittaneensa RISC-V-teknologioihin erikoistuneen Ventanan ostosta.

Automarkkinoilla yhtiö ilmoitti tehneensä sopimuksen Volkswagen Groupin kanssa Snapdragon Digital Chassis –alustan käytöstä, jonka lisäksi sama alusta löytyy tuoreesta Toyota RAV4:stä. Yhteensä se yhtiö kertoo sen Snapdragon Ride Flex –alustan saaneen alleen kahdeksan autoa ja Snapdragon Elite –alustan kymmenen autoa.

Qualcommkaan ei ole muistikriisin ulottumattomissa ja yhtiö odottaakin sen vaikuttavan negatiivisesti yhtiön alkaneeseen neljännekseen. Yhtiön mukaan useat puhelinvalmistajat ovat muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi ja vähentäneensä suunniteltuja tuotantomääriään, mikä peilautuu luonnollisesti myös Qualcommin liikevaihtoon. Yhtiö odottaakin kuluvalta neljännekseltä nyt selvästi päättynyttä neljännestä pienempää 10,2–11 miljardin liikevaihtoa.

Lähde: Qualcomm