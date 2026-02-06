Varsin ympäripyöreän lausunnon mukaan yhtiö seuraa aktiivisesti keskusteluja ongelman ympärillä ja tekee tiivistä yhteistyötä AMD:n kanssa asian selvittämiseksi.

ASRockin emolevyt ovat nousseet aika ajoin otsikoihin käyttäjien raportoidessa niiden polttaneen AMD:n Ryzen 9000 –sarjan prosessoreita. Tähän asti valmistaja on ollut varsin vähäsanainen asian suhteen, mutta nyt yhtiö on julkaissut virallisen lausunnon.

ASRockin virallisen lausunnon mukaan yhtiö seuraa tarkasti keskusteluja AMD:n Ryzen 9000 –sarjan prosessoreiden suorituskyvystä ja käytöksestä sen emolevyillä. Käyttäjäraporttien vuoksi yhtiö kertoo aloittaneensa kattavat sisäiset selvitystyöt ja tarkat verifiointiprosessit ongelmien välttämiseksi. ASRock kertoo työskentelevänsä saumattomassa yhteistyössä AMD:n kanssa validoidakseen alustojaan erilaisilla rautakonfiguraatioilla ja optimoidakseen BIOSia sekä parantaakseen yleistä vakautta.

ASRock kertoo arvostavansa syvästi käyttäjien palautetta ja sen olevan yhtiön jatkuvan parannustyön kulmakiviä. Se kehottaa ongelmia kohtaavia käyttäjiä olemaan yhteydessä yhtiön tekniseen tukeen niiden tiimoilta. Yhtiö sanoo olevansa edelleen sitoutunut tarjoamaan suorituskykyisiä tuotteita, jotka täyttävät tiukimmat standardit laadun ja suorituskyvyn saralla.

Voit lukea koko englanninkielisen lausunnon alta.

TAIPEI, Taiwan, 5th February, 2026 – ASRock is closely monitoring recent discussions regarding the performance and behavior of AMD Ryzen™ 9000 series processors on ASRock AMD platforms. In response to these reports, we have implemented comprehensive internal reviews and rigorous verification processes. We have been working in seamless coordination with AMD continuously to further validate system performance across a wide range of hardware configurations, while optimizing BIOS and enhancing overall system stability. ASRock deeply values user feedback as a cornerstone of our continuous improvement. Customers experiencing technical difficulties or seeking further assistance are encouraged to contact the ASRock Technical Support Department. We remain committed to delivering high-performance products that meet the highest standards of quality and performance.

VideoCardzin keräämän statistiikan mukaan tähän mennessä Redditissä on raportoitu jopa 183 tapausta, jossa palanut prosessori on ollut Ryzen 7 9800X3D. Ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu siihen, vaan uhreja on tullut toiseksi eniten Ryzen 7 9700X –malleista ja kolmanneksi eniten Ryzen 5 9600X –malleista. Seuraavia sijoja pitävät hallussaan Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 7 7800X3D ja Ryzen 9 9900X. Prosessorin suorituskyvyllä ei siis vaikuta olevan suoraa vaikutusta kuolleiden prosessorien määriin eikä ongelmat rajoitu Ryzen 9000 –sarjaan. Myöskään emolevyllä ei vaikuta olevan merkitystä, vaan palaneita prosessoreita on tullut läpi ASRockin emolevymalliston, joskin keskittyen eniten 800-sarjan piirisarjoihin.

Lähteet: ASRock, VideoCardz