Raja Koduri: Intelin GPU-tiimi saavutti merkittävän virstanpylvään XeHP-grafiikkapiirin parissa

Kodurin mukaan kyseessä oleva Xe-grafiikkapiiri olisi yksi maailman suurimmista piireistä tähän asti ja varmuudella suurin ikinä Intiassa suunniteltu piiri.

Intel valmistelee parhaillaan Xe-arkkitehtuurin alle kolmea eri mikroarkkitehtuuria. Xe:n alle kuuluvat prosessoroihin integroitava XeLP-arkkitehtuuri, erillisnäytönohjainten XeHP-arkkitehtuuri ja HPC-laskentaan suunnattu XeHPC-arkkitehtuuri.

Intelin Raja Koduri on nyt twiitannut yhtiön Intiassa sijaitsevan kehitysosaston saavuttaneen merkittävän askeleen XeHP-arkkitehtuurin tiimoilta tarkentamatta kuitenkaan mitä tarkalleen on saavutettu. Kodurin twiitin mukaan kehittäjät ovat antaneet piirille lempinimen ”The Baap of All”. Baap on hindiä ja tarkoittaa isää. Piirin kerrotaan olevan paitsi suurin ikinä Intiassa suunniteltu piiri, myös historian suurimpia piirejä ylipäätään. Toistaiseksi ei ole tiedossa viittasiko Intelin väliaikainen toimitusjohtaja Bob Swan juuri tähän piiriin, kun hän kertoi viime osavuosikatsauksessaan yhtiön käynnistäneen ensimmäisen Xe-erillisgrafiikkapiirin onnistuneesti laboratorioissaan.

Maininta piirin suuresta koosta herättää helposti useita kysymyksiä. On selvää, ettei yhdeksi maailman suurimmista siruista kuvailtu piiri voi sopia joka näytönohjainluokkaan, joten se lienee tarkoitettu lähinnä datakeskuksiin ja mahdollisesti kaikkein tehokkaimpiin kuluttaja- tai ns. ”prosumer”-malleihin. Tämä tarkoittaisi samalla sitä, että XeHP-arkkitehtuuriin perustuvia piirejä on tultava markkinoille useampia, jotta Intel pystyy kattamaan aikomansa suorituskykyluokat taloudellisesti järkevästi.

Twitter-käyttäjä nimimerkillä Shobu_ twiittasi Rajalle olleensa pettynyt ettei piirin lempinimeksi tullut Baahubali -elokuvien mukaan. Koduri vastasi twiittiin ”There’s another one round the corner” eli kulman takana olisi tulossa vielä seuraava, mutta ei tarkentanut viittasiko hän sillä uuteen Baahubali-elokuvaan vai XeHP-grafiikkapiiriin. Kuluttajahintaisten näytönohjainten kannalta on toivottavaa, että kyse on jälkimmäisestä.

Lähde: Raja Koduri @ Twitter