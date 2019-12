AMD:n Radeon RX 5500 XT -näytönohjaimet useassa eri vuodossa

Radeon RX 5500 XT -näytönohjaimet tulevat vuotojen mukaan saataville sekä 4 että 8 gigatavun GDDR6-muistilla ja niissä olisi OEM-valmistajien RX 5500 -mallin tavoin käytössä 22 Compute Unit -yksikköä.

AMD ilmoitti julkaistessaan Navi 14 -grafiikkapiirin ja siihen perustuvat Radeon RX 5300- ja RX 5500 -sarjojen näytönohjaimet, että näytönohjaimet tulisivat saataville aluksi vain OEM-valmistajien kautta. Nyt odotus jälleenmyyntipuolella näyttäisi olevan lopuillaan, sillä nettiin on vuotanut rutkasti tietoa tulevista näytönohjaimista.

Vuotojen perusteella AMD:n jälleenmyyntimarkkinoille suunnatut RX 5500 -sarjan mallit tullaan tuntemaan nimellä Radeon RX 5500 XT. VideoCardz on saanut käsiinsä kuvia tähän mennessä ASRockin ja Gigabyten omaan suunnitteluun perustuvista malleista.

Vuotojen perusteella tulevat Radeon RX 5500 XT -näytönohjaimet eivät aiheuta merkittäviä yllätyksiä. Näytönohjainten grafiikkapiiri valmistetaan 7 nanometrin prosessilla ja näytönohjaimia tulee saataville sekä 4 että 8 gigatavun GDDR6-muisteilla. Näyttöulostuloina on ainakin nyt vuotaneissa malleissa yksi HDMI- ja kolme DisplayPort-liitäntää. Tuttu Twitter-vuotaja Komachi Ensaka on puolestaan maininnut, että XT-malleissa olisi käytössä 1408 streamprosessoria, mikä tarkottaisi 22 Compute Unit -yksikköä kuten OEM-valmistajien perusmallissakin. Navi 12 -grafiikkapiirissä on 24 Compute Unit -yksikköä, mutta tällä haavaa täysi piiri on saatavilla vain Applen MacBook Pro -tietokoneisiin.

Näytönohjaimet ovat löytäneet tiensä jo ensimmäisiin kauppoihinkin. Tarkempia teknisiä yksityiskohtia tai kuvia listauksissa ei ole, mutta ne vihjaavat 1499 yuanin eli noin 193 euron hintaan 8 gigatavun mallien osalta. Hinnat näyttäisivät olevan toistaiseksi samassa linjassa valmistajasta tai tarkemmasta mallista riippumatta, joten niissä on odotettavissa jonkin verran hajontaa varsinaisen julkaisun tapahduttua. Tämän hetkisten huhujen mukaan Radeon RX 5500 XT -näytönohjaimet julkaistaan 12. joulukuuta.

