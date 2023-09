Raspberry Pi Foundation julkaisi uuden Raspberry Pi 5 -tietokoneen

Uuden Raspberryn kerrotaan olevan jopa 2-3 kertaa edeltäjäänsä nopeampi ja se tukee nyt esimerkiksi kahta samanaikaista 4K-näyttöä 60 hertsin virkistystaajuudella.

Raspberry Pi Foundation tunnetaan samaa nimeä kantavista luottokorttikokoluokan tietokoneistana. Nyt yhtiön päälinjan Raspberry Pi:t ovat päässeet jo 5. sukupolveensa.

Raspberry Pi 5:n kerrotaan olevan jopa 2-3 kertaa edeltäjäänsä nopeampi. Se on varustettu Broadcomin BCM2712-järjestelmäpiiriltä, jonka sisältä löytyy neljä 2,4 GHz:n Arm Cortex-A76 -ydintä, 800 MHz:n VideoCore VII -grafiikkaohjain OpenGL ES 3.1 – ja Vulkan 1.2 -tuella. Raspberry Pi 5 tukee maksimissaan kahta 4K-resoluution ja 60 Hz:n näyttöä samanaikaisesti HDR-tuen kera HDMI-liitännän yli.

Järjestelmäpiirin tukena on 1, 2, 4 tai 8 Gt LPDDR4X-4266-muistia ja tallennustilaa voidaan asentaa microSD-korteilla (UHS-I) tai M.2 NVMe SSD-asemilla erikseen hankittavalla M.2 HAT -lisäosalla (Hardware Attached on Top). Real-time Clock on varustettu nyt paristolla, eli tarkan ajan haku ei vaadi enää verkkoyhteyksiä tai lisälaitteita, kun paristo pitää virran yllä tietokoneen ollessa sammuksissa.

Mukana on myös täysin uusi Raspberryn itse kehittämä RP1-piiri, joka korvaa aiemmat erilliset USB- ja verkko-ohjainpiirit ja muut vastaavat. Wi-Fi 802.11ac- ja Bluetooth 5.0 BLE-tuella on toteutettu Infineonin ohjainpiirillä. Oheislaitteita voidaan kytkeä kahden USB 2.0- ja kahden USB 3.0 -liitännän kautta ja uutena on mukana tuki myös PCIe 2.0 x1 -linjalle. Paikallaan ovat luonnollisesti myös 40 GPIO-pinniä. 2-linjaiset MIPI DSI- ja CSI-portit on korvattu kahdella 4-linjaisella MIPI-portilla, joissa käytetään Raspberry Pi Zerosta tuttuja pienempiä 15-pinnisiä liitäntöjä. Uutena mukana ovat myös UART breakout -pinnit, RTC Clock Power -liitäntä ja tuulettimen virtaliitäntä. Verkkoliitäntä tarjoaa gigabitin nopeuden mutta Power over Ethernet on tuettu vain erillisen PoE+ HAT:n kautta. Emolevylle on saatu mahtumaan myös erillinen virtapainike.

Mukana on paljon uutta, mistä osa on mahdollistettu tiputtamalla vähemmän käytettyjä ominaisuuksia pois. Edeltäjäänsä nähden Raspberry Pi 5 on menettänyt komposiittivideo- ja analogisen ääniliitännän, joskin ensin mainittu on edelleen tuettu RP1-piirin toimesta ja saatavilla ulos kahdesta liitäntäpisteestä emolevyn pohjalta.

Raspberry Pi 5 on hinnoiteltu 4 Gt:n mallina Tanskan veroineen 79,20 euroon, kun 8 Gt:n mallilla on samoilla veroilla hintaa 102,45 euroa. Yhden ja kahden gigatavun mallit tulevat myyntiin ilmeisesti myöhemmin eikä niille ole vielä hintoja tiedossa. Hinnat on haettu Raspberrypi.dk-verkkokaupasta.

Lähteet: Raspberry Pi (1), (2)