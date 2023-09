Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Counter-Strike 2:lle, Cyberpunk 2077: Phantom Libertylle sekä Payday 3:lle, mutta mukana on myös tekoälyoptimointeja.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software 23.9.3 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmiä ja ne tukevat yhtiön RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia. Lisäksi tarjolla on erikseen Vega- ja Polaris-arkkitehtuureita tukevat versiot kokoonpanoille, joissa on rinnalla RDNA-arkkitehtuurin näytönohjain. Ajurit eroavat aiemmin julkaistuista 23.9.3-ajureista, jotka oli erikseen osoitettu Cyberpunkin laajennokselle ja Payday 3:lle.

AMD Software 23.9.3 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Counter-Strike 2:lle, Cyberpunk 2077: Phantom Libertylle sekä Payday 3:lle. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole valitettavasti mainintoja. Lisäksi ajureissa on uusia optimointeja MeanVarianceNormalization (MVN) ja Stable Diffusion -tekoälytehtäville.

Ajureissa ei ole tällä kertaa korjattu aiempien julkaisujen ongelmia. Tiedossa olevien bugien listalta löytyvät Performance Metrics Overlayn toimimattomuus joissain peleissä, äänen ja videon synkronoinnin mahdollinen pettäminen AV1-koodekilla nauhoittaessa sekä näytön mahdollinen jäätyminen tilanteissa, jossa enkoodaustapaa vaihdetaan lennossa kesken AMD Link -striimauksen. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä