Razerin TKL- ja 65 % -kokoluokissa saataville tulevat uutuudet käyttävät Hallin ilmiöön perustuvia kytkimiä, mutta nykytrendeistä poiketen ne eivät tue kytkinten vaihtoi toisiin.

Pelaajien johtavaksi lifestylebrändiksi itsensä ylentänyt Razer on julkaissut uusia näppäimistöjä. Huntsman-sarjan uutuudet tulevat saataville TKL- ja 65 % -kokoluokassa.

Razer Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz -sarjan uudet näppäimistöt on varustettu nimensä mukaisesti magneettisilla ja tarkemmin Hallin ilmiöön perustuvilla Razer Hall Effect Magnetic -kytkimillä. Kytkinten aktivointisyvyyden voi säätää 0,1-4,0 mm:n akselilla haluamaansa kohtaan ja kytkimille luvataan jopa 100 miljoonan painalluksen elinikä. Nykytrendeistä poiketen näppäimistöt eivät tue kytkinten hotswap-vaihtamista toisiin. Näppäimistöt kommunikoivat tietokoneen kanssa 8000 hertsin päivitystaajuudella.

Näppäimistöt tukevat Razer Snap Flex -ominaisuutta, joka mahdollistaa kahden eri toiminnon lisäämistä samaan näppäimeen; ensimmäinen toiminto aktivoituu näppäintä painaessa ja toinen, kun se päästetään nousemaan takaisin ylös. Yhtiön mukaan toiminnolla voi saada esimerkiksi hahmon heittämään kranaatin samalla, kun pelihahmo hyppää ja siten heittää kranaatin pidemmälle yhdellä näppäimellä. Dynamic Keystroke puolestaan mahdollistaa jopa neljä eri toimintoa samaan näppäimeen eri painallussyvyyksiin. Dual-Keypress puolestaan priorisoi esimerkiksi liikkumisnäppäimiä, jos käyttäjä painaa vahingossa kahta näppäintä samanaikaisesti.

Razer Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz on hinnoiteltu TKL-koossa 149,99 euroon ja 65 % -koossa 129,99 euroon. Ne ovat saatavilla välittömästi mm. yhtiön omasta verkkokaupasta ja mukana on myös Nordic-asettelu.

Lähde: Razer