Saksalaisvalmistajan uusi AIO-nestejäähdytin on edeltäjästään poiketen varustettu mm. pumppublokkiin asennetulla LCD-näytöllä.

Saksalainen be quiet! on julkaissut uudet Light Loop IO LCD -nestejäähdytinmallinsa, joita se esitteli kesän Computex-messuilla Taiwanissa. Parin vuoden takaisiin Light Loop -malleihin verrattuna uutuusmallistoon on asennettu sensoridataa näyttävä IPS-näyttö pumppublokin yhteyteen.

Uudet jäähdyttimet tulevat edeltäjiensä tavoin mustana ja valkoisena 360 ja 240 mm:n koossa. Tuulettimiksi on valikoitu jälleen valmistajan omat Light Wings LX -mallit IO Center -ohjelmiston kautta säädettävällä valaistuksella. Tuuletinten kaapeleiden kerrotaan olevan piilotettu letkujen yhteyteen, eikä jokaista tuuletinta tarvitse erikseen kytkeä emolevyyn, vaan yksi kaapeli riittää mukana toimitettavaan keskittimeen. Pumppublokin näytön voi sensoridatan lisäksi asettaa pyörittämään esimerkiksi käyttäjän haluamia kuvia tai videoita.

Nykyisille lippulaivaprosessoreille mainostettua pumppuyksikköä on viilattu valmistajan mukaan entistä paremmaksi esimerkiksi integroidulla ohjainpiirillä. be quiet! korostaa edelleen myös pumpun hiljaisuutta. Lisäksi mukana on alkuperäisessäkin Light Loopissa nähty nesteenlisäysmahdollisuus.

Light Loop IO LCD tulee saataville 11. elokuuta seuraavin suositushinnoin:

Lähde: be quiet!