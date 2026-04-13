Lisäksi julkaistiin astetta karsitumpi ja edullisempi Hammerhead V3 X HyperSpeed -variantti.

Razer on julkaissut uudet Hammerhead V3 HyperSpeed -nappikuulokkeet pelaamiseen. Valmistajalta on nähty vuosien varrella useita Hammerhead-malleja sekä langallisina että langattomina, mutta varsinaiset V2-mallit tuotiin markkinoille jo kymmenisen vuotta sitten.

Hammerhead V3 HyperSpeed luottaa USB-C-vastaanottimella toimivaan 2,4 GHz:n matalaviivetilaan, joka on tuettuna PC:llä, PlayStationilla ja Nintendo Switchillä, mutta kuulokkeet tukevat myös Bluetooth 6.0 -yhteyttä. Xboxia ei mainita yhteensopivien laitteiden joukossa.

Akunkestoa luvataan yhdellä latauksella 10 tuntia ja täyteen ladatulla kotelolla – josta löytyy myös latauksesta kertova RGB-valopalkki – yhteensä 40 tuntia. Kuulokkeissa on 11 mm:n kaiutinelementit ja ne on luokiteltu IPX4-tasolle vesitiiveydeltään. Niissä on myös tuet aktiiviselle melunvaimennukselle (ANC), THX-tilaäänelle PC:llä sekä kosketuskomennoille esimerkiksi äänen tauottamiseen ja kappaleen valintaan.

Hammerhead V3 HyperSpeedin lisäksi julkaistiin myös edullisempi Hammerhead V3 X HyperSpeed -malli, jossa ei esimerkiksi ole melunvaimennustoimintoa, Bluetooth-tuki on mallia 5.3 ja HyperSpeed-vastaanottimena toimii itse latauskotelo äänilähteeseen kaapelilla liitettynä.

Hammerhead V3 HyperSpeed on saatavilla 139,99 euron suositushintaan suoraan valmistajalta, kun taas edullisemman X-variantin suositushinta on 89,99 euroa.

