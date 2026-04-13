Fold8 ja Flip8 eivät näytä ottavan sen suurempia harppauksia muotoilussa, mutta Wide-varianttia ei aiemmin ole nähty.

Samsungin tulevia taittuvanäyttöisiä lippulaivapuhelimia odotetaan julkistettavaksi mahdollisesti kesällä, mutta mallit ovat jo vuotaneet renderöintikuvien muodossa kaikkien nähtäville. Vuodoista vastaa jälleen mobiilimaailman tunnettu tietovuotaja Steve ”OnLeaks” Hemmerstoffer. Kuvien perusteella Galaxy Z Fold8 ja Flip8 näyttävät pysyttelevän seitsemännen sukupolven kohdalla hyväksi todetussa muotoilussa, mutta uusi tuttavuus on Fold8:n huhuttu Wide-variantti, joka on nimensä mukaisesti tavallista leveämpi.

Fold8 (otsikkokuvassa) luottaa samoihin ulko- ja sisänäyttöjen mittoihin kuin Fold7-edeltäjänsäkin (6,5” & 8”). Suljettuna Fold8:n odotetaan olevan 9 mm:n paksuinen ja akun kapasiteetiksi kerrotaan 5000 milliampeerituntia, joka on viime vuoteen nähden 600 mAh:n parannus. Akun lataus noussee Fold7:n 25 watista 45 wattiin. Järjestelmäpiiriksi odotetaan Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxya ja myös S Pen -näyttökynätuen uumoillaan mahdollisesti tekevän paluun. Kolmoistakakameran raportoidaan olevan varustettu 200 megapikselin pääkameralla, 50 MP:n ultralaajakulmalla sekä 10 MP 3x-telekameralla.

Simpukkamallinen Flip8 muistuttaa renderöintien perusteella niin ikään hyvin paljon edeltäjäänsä. Suljettuna 13,2 mm:n paksuinen Flip8 on varustettu 4,1-tuumaisella ulkonäytöllä ja 6,9-tuumaisella sisänäytöllä, eli suurtakaan eroa mitoissa ei edeltäjään nähden ole luvassa. Takakameroita näkyy kuvassa kaksi kappaletta, kuten Flip7:ssäkin.

Lisäksi tulevien taittuvanäyttöisten Galaxyjen joukkoon odotetaan Fold-mallin uutta Wide-varianttia, joka tarjoaa avattuna aiempaa leveämmän ja tablettimaisemman kuvasuhteen. Ulkonäyttö on 5,4-tuumainen ja sisänäyttö avattuna 7,6-tuumainen. Myös Widen uumoillaan olevan varustettu 5000 mAh:n akulla 45 watin lataustehoineen sekä Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy -järjestelmäpiirillä. Takakamera lienee tosin olevan varustettu kolmen sijaan kahdella sensorilla. Suljettuna Widen kerrotaan olevan 9,8 mm paksu, eli vain hieman Fold8:aa enemmän.

Vuodetut CAD-renderöinnit ovat epävirallisia ja saattavat mahdollisesti poiketa Samsungin lopullisesta julkistuksesta.

Lähde: Android Headlines (1, 2), MyMobiles