Samsungin tulevia taittuvanäyttöisiä lippulaivapuhelimia odotetaan julkistettavaksi mahdollisesti kesällä, mutta mallit ovat jo vuotaneet renderöintikuvien muodossa kaikkien nähtäville. Vuodoista vastaa jälleen mobiilimaailman tunnettu tietovuotaja Steve ”OnLeaks” Hemmerstoffer. Kuvien perusteella Galaxy Z Fold8 ja Flip8 näyttävät pysyttelevän seitsemännen sukupolven kohdalla hyväksi todetussa muotoilussa, mutta uusi tuttavuus on Fold8:n huhuttu Wide-variantti, joka on nimensä mukaisesti tavallista leveämpi.
Fold8 (otsikkokuvassa) luottaa samoihin ulko- ja sisänäyttöjen mittoihin kuin Fold7-edeltäjänsäkin (6,5” & 8”). Suljettuna Fold8:n odotetaan olevan 9 mm:n paksuinen ja akun kapasiteetiksi kerrotaan 5000 milliampeerituntia, joka on viime vuoteen nähden 600 mAh:n parannus. Akun lataus noussee Fold7:n 25 watista 45 wattiin. Järjestelmäpiiriksi odotetaan Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxya ja myös S Pen -näyttökynätuen uumoillaan mahdollisesti tekevän paluun. Kolmoistakakameran raportoidaan olevan varustettu 200 megapikselin pääkameralla, 50 MP:n ultralaajakulmalla sekä 10 MP 3x-telekameralla.
Simpukkamallinen Flip8 muistuttaa renderöintien perusteella niin ikään hyvin paljon edeltäjäänsä. Suljettuna 13,2 mm:n paksuinen Flip8 on varustettu 4,1-tuumaisella ulkonäytöllä ja 6,9-tuumaisella sisänäytöllä, eli suurtakaan eroa mitoissa ei edeltäjään nähden ole luvassa. Takakameroita näkyy kuvassa kaksi kappaletta, kuten Flip7:ssäkin.
Lisäksi tulevien taittuvanäyttöisten Galaxyjen joukkoon odotetaan Fold-mallin uutta Wide-varianttia, joka tarjoaa avattuna aiempaa leveämmän ja tablettimaisemman kuvasuhteen. Ulkonäyttö on 5,4-tuumainen ja sisänäyttö avattuna 7,6-tuumainen. Myös Widen uumoillaan olevan varustettu 5000 mAh:n akulla 45 watin lataustehoineen sekä Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy -järjestelmäpiirillä. Takakamera lienee tosin olevan varustettu kolmen sijaan kahdella sensorilla. Suljettuna Widen kerrotaan olevan 9,8 mm paksu, eli vain hieman Fold8:aa enemmän.
Vuodetut CAD-renderöinnit ovat epävirallisia ja saattavat mahdollisesti poiketa Samsungin lopullisesta julkistuksesta.
