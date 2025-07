Näppäimistössä käytetään oletuksena yhtiön omia tuntopisteellisiä 3. sukupolven Orange-kytkimiä, mutta se tukee hotswap-ominaisuutta sekä 3- että 5-pinnisillä kytkimillä.

Kaikkien pelaajien lifestylebrändiksi itsensä nimennyt Razer on laajentanut näppäimistövalikoimaansa uudella Tenkeyless-kokoluokan näppäimistöllä. Uutuus on osa BlackWidow V4 -perhettä.

Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed on nimensä mukaisesti tenkeyless-kokoluokan langatonta HyperSpeed-yhteyttä tukeva näppäimistö. Lisäksi tuettuina ovat Bluetooth ja USB-C-yhteys, jota käytetään myös akun lataamiseen. Akulle luvataan enimmillään 980 tunnin kestoa, mutta se lienee ilman valaistusta ja BT-yhteydellä. Näppäimistö tukee 1000 hertsin päivitysnopeutta sekä kyseenalaisessa maineessa olevaa Snap Tap-ominaisuutta.

Normaalista tenkeyless-asettelusta on tiputettu pois vielä Print Screen-, Scroll Lock- ja Pause-näppäimet, joiden paikoilta löytyy kolme uudelleenohjelmoitavaa painiketta sekä monitoimirulla. Näppäinhatut ovat kaksoisvalettua ABS-muovia ja ne ovat luonnollisesti RGB-valaistuja.

Näppäimistössä käytetään oletuksena Razerin omia tuntopisteellisiä Orange Tactile Mechanical Switch Gen-3 -kytkmiä, mutta piirilevy on varustettu sekä 3- että 5-pinnisten kytkinten hotswap-tuella. Näppäimistön kansilevy on alumiinia ja sen alta löytyy teräslevy esivoidelluin vakaimin, vaahtomuovilevy, piirilevy, jossa on myös paikat kiinni ruuvattaville vakaimille, toinen vaahtolevy ennen pohjalevyä.

Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed on tällä hetkellä saatavilla US-, UK-, DE-, FR- ja ES-asetteluilla, eli Nordic-asettelukin onnistuu näppäinhattuja vaihtamalla. Näppäimistö on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa Suomessa ostettaessa 169,99 euroon.

Lähde: Razer