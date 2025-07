OnePlus tuo tarjolle Buds 4 -nappikuulokkeet, Pad Lite -tabletin sekä 43 mm:n Watch 3 -älykellon.

OnePlus on Youtubessa striimatussa kesäjulkaisussaan esitellyt uusien Nord-älypuhelintensa lisäksi myös täyslangattomat Buds 4 -nappikuulokkeet, edullisemman pään Pad Lite -tabletin ja Watch 3 -älykellonsa uudessa 43 mm:n koossa.

Buds 4 -kuulokkeiden muotoilu on melko tuttua aiemmista malleista. Värivaihtoehtoina on vihreä ja musta. Rautapuoli tarjoaa 11 mm:n keraamisen bassokaiuttimen metallikalvolla sekä 6 mm:n diskanttikaiuttimen. Molempien kaiutinten ääntä käsitellään omalla DA-muuntimellaan ja kuulokkeissa on myös LHDC 5.0 -tuki. Lisäksi Golden Sound -ominaisuus käytää ”korvakäytävän kartoitusta” yksilöllisen äänen viritykseen.

Buds 4:ssä on adaptiivinen melunvaimennus, joka suodattaa taustamelua 800 kertaa sekunnissa. Toiminto osaa mukautua ympäristöön päästäen ääniä läpi tarpeen mukaan. Molemmissa kuulokkeissa on lisäksi kolme mikrofonia, jotka vähentävät tuulen huminaa ja parantavat puheluiden laatua vastaanottajalle tekoälyavusteisesti.

Akunkestoa kuulokkeille luvataan täyteen ladatun latauskotelon kanssa yhteensä 45 tuntia ilman melunvaimennusta. Äänenvoimakkuuden säätöön voi käyttää liu’utuseleitä. Kuulokkeissa on myös matalaviiveinen pelitila ja ne on luokiteltu suojaukseltaan IP55-tasoisiksi.

Aiemmin OnePlussalta nähtiin korkeaa suorituskykyä tarjoava Pad 3 -tabletti, joka saa nyt hieman karsitumman seuraajan Pad Liten. Tabletissa on 11-tuumainen LCD-näyttö kuvasuhteella 16:10 ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Järjestelmäpiirinä on MediaTekin Helio G100 ja RAM-muistivaihtoehtoina on Wi-Fi-version 6 gigatavua ja LTE-version 8 Gt, kun taas tallennustilaa on tarjolla molemmissa malleissa 128 Gt.

Pad Litessä on sekä edessä että takana 5 megapikselin kamerat. Siinä on myös suurehko 9340 milliampeeritunnin akku, joka tukee 33 watin SuperVOOC-latausta. Akun mainostetaan pitävän tabletti valmiudessa lähes pari kuukautta. Laite on IP42-suojattu ja se painaa n. 530 grammaa.

Ohjelmistopuolella tabletissa on Android 15:een perustuva OxygenOS 15, joka tukee Pad Litessä mm. useamman sovelluksen käyttöä helpottavaa Open Canvas -toimintoa.

OnePlussan talvella julkaisema Watch 3 -kello saa rinnalleen 43 mm:n kokovariantin. Kellon ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko painaa 37,8 grammaa ja reunoiltaan kaareutuvan näytön koko on 1,32 tuumaa.

Kellolla on isoveljensä tavoin IP68-suojaluokitus ja 5 ATM:n vedenpitävyys. Myös aiemmin lanseerattu kaksoismoottoriarkkitehtuuri on hyödynnettynä, minkä ansiosta kellolle luvataan 60 tunnin akunkestoa älytilassa ja virransäästötilassa jopa viikkoa. Alkuperäisen Watch 3:n akunkestolukemiin ei siis päästä.

Myös kattavat terveysseurantaominaisuudet ovat mukana. Valmistaja mainostaa esimerkiksi puolen tunnin välein suoritettavaa väsymystason arviointia ja stressitasojen seurantaa. Lisäksi kellossa on mm. sykkeenseuranta, pulssioksimetri sekä uniapnean ja kuukautiskierron seurantaominaisuudet. Ohjelmistona kellossa on suuremman Watch 3:n tavoin Googlen Wear OS 5, johon on pian tulossa myös Gemini-tekoälyominaisuudet.

OnePlussan Buds 4 -nappikuulokkeet ja Watch 3 -älykello (43 mm) ovat saatavilla seuraavin suositushinnoin:

Buds 4 – 119 € (julkaisutarjous 99 €)

Watch 3 (43 mm) – 299 € (julkaisutarjous 279 €)

Pad Liten hinta OnePlussan verkkokaupassa on 229 ja 199 euroa (LTE & Wi-Fi), mutta niiden saatavuudet selviävät myöhemmin.

Lähde: Sähköpostitiedote