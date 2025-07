Oikeakätiseen käyttöön suunniteltuun keveään Cobra-sarjaan on julkaistu aiemmin jo perus- ja Pro-mallit ja uuden HyperSpeed-mallin myötä perhe on Razerin mukaan nyt valmis.

Pelaajien johtavaksi globaaliksi lifestylebrändiksi itseään tituleeraava Razer on terästänyt oheislaitevalikoimaansa uudella langattomalla hiirellä. Cobra HyperSpeed on perheensä kolmas ja viimeinen jäsen. Yhtiö on julkaissut Cobra-perheen perusmallin ja Pro-version jo aiemmin.

Razer Cobra HyperSpeed on oikeakätiseen käyttöön tarkoitettu kevyemmän pään langaton hiiri. Vaa’alla 62 grammaa näyttävä hiiri on keveydestään huolimatta varustettu mm. parhaan pelisuorituskyvyn takaavalla nelialueisella Chroma RGB -valaistuksella ja yhdeksällä ohjelmoitavalla toiminnolla.

Cobra HyperSpeedissä on käytössä yhtiön optinen Focus X 26K -sensori, joka tarjoaa nimensä mukaisesti maksimissaan 26 000 DPI:n tarkkuuden. Sille luvataan 99,6 % seurantatarkkuus. Hiiressä käytetään pääpainikkeissa yhtiön omia optisia 4. sukupolven kytkimiä ja ensimmäisen sukupolven optista rullaa. Painikkeita on yhteensä seitsemän. Sen strategiset mitat ovat 119,6 x 62,5 x 38,1 mm.

Uutuushiiri tukee yhteyksinä 2,4 GHz:n Razer HyperSpeed Wireless -yhteyttä, Bluetoothia sekä langallista USB-C-yhteyttä. Hiirelle luvataan parhaimmillaan 110 tunnin akkukestoa HyperSpeed-yhteydellä ja 170 tunnin kestoa Bluetoothilla.

Hiiren päivitystaajuus on oletuksena 1000 hertsiä, mutta se tukee parhaimmillaan 8000 hertsin päivitystaajuutta erikseen hankittavilla Mouse Dock Pro -lataustelakalla tai HyperPolling Wireless Dongle -lähetinvastaanottimella. Cobra HyperSpeed tukee lisäksi niin ikään erikseen hankittavia lataavaa HyperFlux V2 Wireless Charging System -hiirimattoa ja Wireless Charging Puck -latauskiekkoa.

Razer Cobra HyperSpeed on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 119,99 euroon ja se on saatavilla välittömästi.

Lähde: Razer