UL:n myöntämä ECOLOGO-sertifikaatti varmistaa, että tuotteet on valmistettu ympäristön kannalta kestävästi.

Razer on jo pidemmän aikaa pitänyt erinäisiä luonnonsuojelullisia projekteja. Nyt myös sen tuotteet saavat tunnustusta, kiitos UL:n UL2710-sertifioinnin ja siitä saatavan ECOLOGO-leiman.

Razer Basilisk V3 ja DeathAdder Essential ovat maailman ensimmäiset ECOLOGO-hyväksytyt pelihiiret. UL:n myöntämä sertifikaatti varmistaa, että hiiret on valmistettu luonnon kannalta kestävästi.

Kriteereitä sertifikaatilla ovat muun muassa EU:n kemikaalisäädökset, että hiiret on valmistettu helposti purettaviksi ja huollettaviksi ja miten Razer yrityksenä hoitaa jätteensä jätteenkäsittelylaitosten kanssa. Hiiren paketointi on valmistettava FSC-sertifiodusta (Forest Stewardship Countil) materiaalista, jossa ei saa käyttää raskasmetalleja tai kloriia ja joiden tekstit on printattu soijapohjaisilla kestävillä musteilla. Lisäksi Razerin tuotantolaitosten oli läpäistävä ympäristöystävällisyystestit ISO 14001 -standardin mukaisesti.

