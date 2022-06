Näytönohjaimen suorituskyky peleissä ei vastaa ainakaan vielä synteettisiä testejä ja esimerkiksi Shadow of the Tomb Raider ei suostunut käynnistymään lainkaan DirectX 12 -tilassa.

Uutisoimme eilen nettiin ilmestyneistä 3DMark-testituloksista Intelin järeämmällä Arc A730M -mobiilinäytönohjaimella. Aikaa ei ehtinyt vierähtää tovi, kun perästä kuului vielä erilaisia pelitestejä, jotka samalla paljastivat ajureiden surkean tilan.

Weibo-käyttäjä Golden Pig Upgrade on julkaissut joukon pelitestejä Macheniken Arc A730M -näytönohjaimella ja Core i7-12700H -prosessorilla varustetulla kannettavalla. Testipatteristoon oli valikoitu Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus, F1 2020 sekä Shadow of the Tomb Raider, joka tosin ei suostunut käynnistymään lainkaan DirectX 12 -tilassa ja DirectX 11 -tilastakin Golden Pig Upgrade jätti suorituskykylukemat julkaisematta. Ajureissa on siis selvästi vielä reilusti työstettävää.

Onnistuneiden testien puolelta näytönohjain tarjosi Metro Exodus -pelissä 1080p-resoluutiolla High-asetuksin 70 FPS 1080p-resoluutiolla ja 55 FPS 1440p-resoluutiolla, mikä asettaisi sen GeForce RTX 2070:n ja RTX 3060:n välimaastoon. Verrokkiluvut ovat jälleen NotebookCheckin käsialaa. F1 2020:ssa 1080p-resoluutiolla irtosi 123 FPS:n ja 1440p-resoluutiolla 95 FPS:n keskimääräinen suorituskyky, mikä on ainakin 1080p-resoluutiolla vain RTX 3050:n tasoa. Assassin’s Creedistä ei ole verrokkilukuja, mutta 1080p-resoluutiolla FPS oli keskimäärin 38 ja 1440p-resoluutiolla 32 FPS.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Golden Pig Upgrade näytti tilastoja myös Arc Control -hallintasovelluksesta, jonka mukaan näytönohjain kulutti 92 wattia tehoa ja toimi 2050 MHz:n kellotaajuudella Furmark-kuormassa.

Lähteet: VideoCardz, WCCFTech