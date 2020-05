X3 SuperZoom on varustettu viisinkertaisella telezoomilla sekä Snapdragon 855+ -järjestelmäpiirillä.

Kilpailukykyisesti hinnoteltujen älypuhelimien tämän hetken kuumimpiin nimiin lukeutuva Realme on julkaissut tänään Euroopassa kaksi uutta puhelinmallia. Julkaisun päätähti oli X3 SuperZoom -malli ja sen vanavedessä nähtiin myös edullisen hintaluokan 6s-malli.

Uusi X3 SuperZoom asemoituu ylempään keskihintaluokkaan yrityksen X50 Pro -huippumallin alapuolelle. Se tarjoaa 6,57-tuumaisen IPS LCD -näytön 1080 x 2400 pikselin tarkkuudella ja korkealla 120 hertsin kuvanpäivitysnopeudella. Sisällä hyrrää Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, jonka jäähdytyksessä käytetään höyrykammioratkaisua. RAM-muistia on peräti 12 Gt ja nopeaa UFS 3.0 -tallennustilaa 256 Gt. Sisällä on 4200 mAh akku 30 watin pikalataustuella.

Nimensä puhelin on saanut kahdeksan megapikselin periskooppiobjektiivia käyttävästä telekamerasta, joka tarjoaa 124 mm kinovastaavan polttovälin (5x zoom pääkameraan nähden). Kameran kerrotaan pystyvän myös ottamaan 60x hybridizoomattuja otoksia. Pääkameran tarkkuus on 64 megapikseliä ja sen lisäksi tarjolla on vielä kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakamera sekä kahden megapikselin makrokamera. Etupuolella on tarjolla 32 megapikselin Sony-pohjainen laajakulmakamera sekä 8 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Realme X3 SuperZoom tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,8 x 75,8 x 8,9 mm

Paino: 202 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass 5 edessä ja takana

6,6″ IPS LCD -näyttö, 120 Hz, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä

Qualcomm Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR4X RAM-muistia

256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa

LTE-A-yhteydet, 4×4 MIMO, Dual SIM

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0

GPS, GLONSS, BEIDOU, GALILEO, QZSS

Dolby Atmos

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin 1/1,72-tuumainen GW1-sensori 0,8 um pikselikoolla, f1.8, 26 mm kinovastaava polttoväli 8 megapikselin telekamera, f3.4, 5x zoom, automaattitarkennus, OIS, 124 mm kinovastaava polttoväli 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.3 ultralaajakulmaobjektiivi, 119 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera, 4 cm tarkennusetäisyys 4K 30 & 60 FPS videokuvaus

Kaksoisetukamera: 32 megapikselin Sony IMX 616 -sensori, f2.5, 80 asteen kuvakulma 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 105 asteen kuvakulma, f2.2

4200 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 30 W -pikalataus

Android 10 & Realme UI

Realme 6s on hieman edullisempi versio huhtikuussa Euroopassa julkaistusta Realme 6 -mallista. Eroa on lähinnä takakamerassa – pääkamera käyttää nyt 48 megapikselin Samsung GM2 -sensoria 64 megapikselin sensorin sijaan. 8 megapikselin ultralaajakulma sekä kahden megapikselin mustavalko- ja makrokamerat ovat pysyneet samoina.

Muita keskeisimpiä ominaisuuksia ovat mm. 6,5-tuumainen 90 hertsin 1080p LCD-näyttö, MediaTek Helio G90T -järjestelmäpiiri, 4 Gt RAM-muistia, 64 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa, muistikorttipaikka, 3,5 mm ääniliitäntä, 4300 mAh akku 30 watin pikalatauksella (0-100 % 60 min).

Realme 6s tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,1 x 74,8 x 8,9 mm

Paino: 191 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 3 edessä, roiskesuojattu

6,5″ IPS LCD-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä, 90 Hz

MediaTek Helio G90T -järjestelmäpiiri (2 x Cortex-A76, 6 x Cortex A55 CPU, Arm Mali-G76 3EEMC4 GPU)

4 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka

LTE-A, Dual SIM, VoLTE

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, BeiDou

3,5 mm ääniliitäntä, sormenjälkitunnistin kyljessä

Neloistakakamera: 48 megapikselin 1/2-tuumainen Samsung GM2-kuvasensori 0,8 um pikselikoolla, f1.8 8 megapikselin sensori, f2.3, 119-asteen kiinteätarkenteinen ultralaajakulmaobjektiivi 2 megapikselin mustavalkokamera, f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4, 4 cm tarkennusetäisyys Videokuvaus: 4K 30 FPS

16 megapikselin etukamera, f2.0

4300 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 30 W pikalataus (15 W USB PD)

Android 10 & Realme UI

Realme 6s:n myynti alkaa Euroopassa kesäkuun 2. päivä ja sen hinta on 199 euroa. X3 SuperZoomin hinta on 499 euroa (12 & 256 Gt) ja se tulee saataville kesäkuun alussa.

Tällä hetkellä Realmen puhelimia myydään Euroopassa Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Portugalissa. Suomen saatavuudesta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Lähde: Realme (1)(2)