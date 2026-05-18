Viisi Realme-älypuhelinmallia tulee myyntiin Suomessa välittömästi usean eri jälleenmyyjän kautta.

Oppon alaisuuteen OnePlussan tapaan kuuluva, vuonna 2018 perustettu Realme on tiedottanut tänään saapuvansa haastamaan Suomen älypuhelinmarkkinaa. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, sillä aiemmin Realmella oli samat aikomukset viime vuonna ja sitä ennen alkuvuodesta 2022. Aiemmilla kerroilla Realmen Suomenvalloitus jäi piippuun mm. jälleenmyyjäverkoston jäätyä heikoksi, mutta nyt yritys tiedottaa mukana olevan mm. kaikki kolme suurta operaattoria, Power, Verkkokauppa.com sekä Veikon Kone, eli saatavuuden pitäisi olla tällä kertaa kunnossa. Yritys mainostaa tarjoavansa innovatiivista teknologiaa erinomaisella hinta-laatusuhteella.

Mielenkiintoisena seikkana taustalta Realmen Suomen organisaatiosta löytyy nyt tuttuja nimiä, sillä brändin Pohjoismaiden johtajana toimii aiemmin OnePlussan maajohtajana näihin päiviin asti toiminut Elias Salmi. OnePlussan tilanne markkinoilla on nykyisellään hyvin epäselvä, eikä se ole julkaissut uusimpia Nord 6 -sarjan tuotteitaan lainkaan Euroopassa. Lisäksi OnePlussan työntekijöitä raportoidaan irtisanotun laajasti Euroopassa sekä myös Suomessa ja operaattoreiden raportoidaan poistaneen OnePlussan tuotteita myyntipöydistään. OnePlussan keskeisten henkilöiden siirtyminen Realmelle vahvistaa näkymää OnePlussan tilanteesta Euroopassa. Viimeisimmän virallisen OnePlussalta heruneen lausunnon mukaan ”OnePlus Eurooppa arvioi parhaillaan paikallista etenemissuunnitelmaa ja tuotestrategiaa. Kaikille käyttäjille taataan täysi myynnin jälkeinen tuki, ohjelmistopäivitykset ja muut oikeuksia koskevat sitoumukset”. Lähikuukaudet vahvistavat, korvaako Realme OnePlussan Suomen markkinoilla.

Koska Realme ja OnePlus ovat samaa konsernia Oppon alaisuudessa, OnePlussan mainitsemista Realmen tiedottamisessa ei ole vältelty: “realme tarjoaa korkeaa suorituskykyä erinomaisella hinta-laatusuhteella, jonka takia brändi ja tuotteet kiinnostavat varmasti niitä suomalaisia, jotka ovat avoimia kokeilemaan uutta. realme on samaa älypuhelinperhettä kuin OnePlus, joten käyttökokemus brändeillä on hyvin samankaltainen, mutta realmella on vielä monipuolisempi tuoteportfolio. Olen innoissani, että realme tulee nyt saataville laajasti Suomeen ja kumppanimme uskovat tuotteisiimme.” kertoo Salmi Realmen tiedotteessa.

Realme saapuu Suomen markkinoille viiden puhelinmallin voimin – hintahaitari ulottuu 269:stä 1199 euroon. Lanseeratuista puhelinmalleista tarkemmin omassa uutisessaan.

Lähde: sähköpostitiedote