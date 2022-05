Realmen uudet C30-sarjalaiset asemoituvat alle 200 euron hintaluokkaan.

Realme on lanseerannut kaksi uutta C-sarjan älypuhelinta Suomen markkinoille. Laitteet on julkistettu aiemmin helmi-maaliskuussa ulkomailla.

Realme C35 on C30-sarjan paremmin varusteltu vaihtoehto ja se rakentuu muovikuorien sisään. 6,6-tuumainen näyttö tukee Full HD+ -resoluutiota ja suorituskyvystä vastaa Unisocin 12 nanometrin prosessilla valmistettava T616-piiri. Kyseessä on 4G-puhelin, eli 5G-yhteyksiä ei ole. Takaa löytyy kolme kameraa, joista pääkamera käyttää 50 megapikselin sensoria. Laitteen 5000 mAh akku latautuu valmistajan mukaan 18 watin teholla puolilleen 50 minuutissa. Käyttöjärjestelmänä on Android 11 -pohjainen realme UI.

Realme C35 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,4 x 75,6 x 8,1 mm

Paino: 189 grammaa

6,6” IPS LCD-näyttö, 2408 x 1080 -resoluutio, 600 nit, 180 Hz kosketuksentunnistus

Unisoc T616 -järjestelmäpiiri (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55, ARM Mali-G57 GPU)

4 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka

LTE, Dual SIM

2,4& 5 GHz WiFi, Bluetooth 5.0, (A)GPS, BEIDOU, Galileo

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8 makrokamera, f2.4, 4 cm tarkennusetäisyys Mustavalko-syvyystietokamera, f2.8 1080p 30 FPS videokuvaus

8 megapikselin etukamera, f2.0

3,5 mm kuulokeliitäntä, monokaiutin

5000 mAh akku, USB-C (USB 2.0), 18 watin pikalataus

Android 11, realme UI R Edition

Hieman edullisempi Realme C31 on myöskin muovirakenteinen, mutta käyttää hieman pienempää 6,5-tuumaista HD-tarkkuuden näyttöä. Sisällä on hieman alemmilla kellotaajuuksilla toimiva Unisoc T612 -piiri ja myös muistimäärää on karsittu 3 & 32 gigatavuun. Edullisempi hinta näkyy myös kaksitaajuus-WiFin puuttumisena sekä pääkameran 13 megapikselin resoluutiossa. Akun kapasiteetti on sama kuin isoveljessä, mutta lataustehoa on pudotettu 10 wattiin.

Realme C31 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,7 x 76,1 x 8,4 mm

Paino: 197 grammaa

6,5” IPS LCD-näyttö, 1600 x 720 -resoluutio, 400 nit, 120 Hz kosketuksentunnistus

Unisoc T612 -järjestelmäpiiri (2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55, ARM Mali-G57 GPU)

3 Gt LPDDR4X RAM-muistia

32 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka

LTE, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, (A)GPS, BEIDOU, Galileo

Takakamera: 13 megapikselin pääkamera, f2.2 makrokamera, f2.4, 4 cm tarkennusetäisyys Mustavalko-syvyystietokamera, f2.8 1080p 30 FPS videokuvaus

5 megapikselin etukamera, f2.2

3,5 mm kuulokeliitäntä, monokaiutin

5000 mAh akku, micro-USB, 10 watin pikalataus

Android 11, realme UI R Edition

Realme C35 ja Realme C31 kuluttajahinnat ovat 179 ja 149 euroa. Valmistaja ei ole kertonut vielä Suomen tarkkaa myyntiintulopäivää, mutta sen kerrotaan tapahtuvan ”hyvin pian”.

Lähde: sähköpostitiedote